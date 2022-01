Louie Anderson trafił do szpitala. Aktor walczy z rakiem

W sieci pojawiły się bardzo smutne wieści - legendarny komik i aktor Louie Anderson trafił do szpitala, gdzie zmaga się z agresywnym chłoniakiem. Jaki jest stan zdrowia?

Louie Anderson trafił do szpitala

Jak podaje portal TMZ, Louie Anderson trafił niedawno do szpitala, gdzie zmaga się z agresywną formą raka. U komika zdiagnozowano chłoniaka, który chociaż jest agresywny, to według American Cancer Society jest jednym z prostszych nowotworów do pokonania.

Na razie nie znamy jego stanu zdrowia, aczkolwiek jego rzecznik Glenn Schwartz wyjaśnił, że Anderson odpoczywa i znajduje się w komfortowych warunkach.

Komik Louie Anderson przebywa obecnie w szpitalu w Las Vegas, gdzie jest leczony z powodu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, odmiany raka.

68-letniego aktora i komika znacie najprawdopodobniej z bajki "Świat według Ludwiczka", która była wielokrotnie nagradzana m.in. statuetkami Emmy. Oprócz tego niedawno pojawił się w serialu "Search Party", a także wydał książkę "Hey Mom" w 2018 roku.

Anderson w 2003 roku przeszedł dwie poważne operacje serca, jednak nigdy w mediach nie podano szczegółów jego chorób.