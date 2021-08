Kontrowersyjny komik Louis C.K. wraca do występów na żywo. Fani są zdezorientowani

Louis C.K. to jeden z najbardziej znanych komików na świecie, który kilka lat temu przyznał się do nadużyć seksualny wobec kilkunastu kobiet. Teraz ogłosił trasę, w trakcie której da 50 występów w 30 różnych miastach w USA.

Louis C.K. powraca do występów na żywo

Jak podaje Deadline, Louis C.K. wraca do występów na żywo. Znany komik właśnie ogłosił trasę, w ramach której odwiedzi 30 miast i da 50 występów.

Trasa ma ruszyć już w połowie sierpnia 2021 roku, kiedy to komik pojawi się w Hulu Theater w Madison Square Garden. To oznacza, że zarówno Hulu, jak i James Dolan, właściciel hali oraz klubu New York Knicks, nie mają problemu, by współpracować z Louisem C.K.

Dla przypomnienia - Louis C.K. był jedną z osób, która została ukarana dzięki działaniom ruchu #MeToo. Jego sytuacja jest bardzo nietypowa - jego działania były faktycznie obrzydliwe i absolutnie niestosowne (pokazywał kobietom, często swoim pracownicom, swojego penisa i masturbował się w ich obecności), jednak nie był seryjnym gwałcicielem jak Weinstein, czy nie był oskarżony o pedofilię jak Woody Allen.

Sam C.K. wyjaśnił w oświadczeniu:

Kiedy masz władzę nad inną osobą, to prośba o popatrzenie na twojego fiu*a nie jest prośbą. To polecenie. Ja miałem taką władzę, bo mnie podziwiały jako komika. I korzystałem z tej władzy w nieodpowiedzialny sposób.

Od tamtego czasu minęło kilka lat, a Louis C.K. powoli powracał do świadomości ogółu. Żartował już o gwałtach, "czarnoskórych ludziach, którzy go wspierali", czy doświadczeniu straty "35 milionów dolarów w ciągu godziny".

Komik raczej nie zamierza zmieniać swojego obrazoburczego i momentami obrzydliwego poczucia humoru. W zapowiedzi jego trasy możemy bowiem przeczytać, że:

Naprawdę nie mogę się doczekać, aż was zobaczę i opowiem bardzo świńskie żarty oraz opowieści.

Możemy się spodziewać, że jeśli trasa Louisa C.K. okaże się sukcesem, to komik będzie chciał powrócić do międzynarodowych występów.

Tak samo możemy się spodziewać, że w ciągu kilku tygodni usłyszymy też sporo o potencjalnych protestach przeciwko jego występom.