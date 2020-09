„Lśnienie” i „Okno na podwórze” w jednym. Intrygujący zwiastun gry komputerowej w gwiazdorskiej obsadzie

Gra komputerowa „Twelve Minutes” zapowiadana jest jako połączenie

" „podskórnego napięcia rodem ze „Lśnienia” z poczuciem klaustrofobii niczym w „Oknie na podwórze”, przemieszanych we fragmentarycznej strukturze „Memento”. "

Tak przynajmniej możemy przeczytać w oficjalnym opisie gry na platformie gamingowej Stream.

Nietypowy koncept gry komputerowej

Tytuł „Twelve Minutes” to mroczna opowieść o tzw. home-invasion, czyli napadzie na dom. Oto młoda para planuje romantyczny wieczór we dwoje. Mężczyzna ugotował dla swojej wybranki kolację. Wszystko idzie zgodnie z planem. Aż do czasu, gdy drzwi ich mieszkania nie zostaną wyważone kopniakiem, a dziewczyna brutalnie pobita.

W tym momencie następuje twist, na którym opiera się cały mechanizm niezależnej gry.

" „Mężczyzna budzi się 12 minut wcześniej, a cała sytuacja znowu się powtarza. Bohater musi odkryć prawdę, stojącą za tragicznym wydarzeniem i tym samym uratować swoją dziewczynę, przerywają cykl ciągłego powtarzania się strasznej sytuacji” – czytamy w opisie fabuły na portalu Slashfilm. "

Celem gry jest więc zebranie wszystkich poszlak, odkrycie prawdy za brutalnym wtargnięciem i dzięki temu powstrzymanie niechcianego biegu wydarzeń.

„Twelve Minutes” – zwiastun

W sieci pojawił się właśnie minutowy zwiastun, zapowiadający emocjonującą rozgrywkę.

„Twelve Minutes” – gwiazdorska obsada

Gra zachęca nie tylko nietypowym konceptem, który choć często wykorzystywany był w kinie, dość rzadko przenikał do świata gier, ale także imponującą obsadą głosową. W główne role wcielają się bowiem: Daisy Ridley, James McAvoy oraz Willem Dafoe. Aktorska pierwsza liga użyczyła głosu trzem postaciom kameralnej gry, dodając jej jeszcze większego dramatyzmu.

Daisy Ridley w następujących słowach wypowiedziała się na temat gry:

" „Jest dość mroczna. Szybko przemienia się z tego radosnego wieczoru we dwoje, w mroczną opowieść detektywistyczną. To niezwykle ciekawe, bo ty jako gracz, próbujesz rozwikłać zagadkę i nie doprowadzić do brutalnych wydarzeń” – zdradziła aktorka w rozmowie z portalem Entertainment Weekly. "

„Twelve Minutes” – materiał zza kulis

Oprócz zwiastuna, firma Anapurna Interactive wypuściła także materiał zza kulis, w których możemy oglądać aktorów, czytających swoje role.

„Twelve Minutes” – twórcy

Gra została przygotowana przez Anapurna Interactive, nową odnogę słynnej wytwórni filmowej Anapurna Pictures. Pomysłodawcą i developerem gry jest Luis Antonio, której scenariusz powstał we współpracy ze Stevem Lernerem.

„Twelve Minutes” – kiedy premiera?

Prace nad finalną wersją gry wciąż trwają, ale jak podają dziennikarze Slashfilm, firma planuje wyrobić się z końcem prac na Gwiazdkę 2020. Tytuł ma być dostępny na: komputery PC oraz konsole Xbox Series X oraz Xbox One.

