Luxtorpeda obchodzi 10-lecie istnienia. Zorganizowano specjalny koncert [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Grupa Luxtorpeda zaprasza do swojego rodzinnego miasta Poznania na jubileuszowy koncert! Sprawdźcie szczegóły, ilość biletów ograniczona!

Luxtorpeda postanowiła uczcić swoje 10-lecie specjalnym wydawnictwem. Płyta "Elektroluxtorpeda" trafiła na sklepowe półki 9 maja 2021. Właśnie w maju, tego roku, minęło dokładnie dziesięć lat od premiery pierwszego albumu zespołu, zatytułowanego "Luxtorpeda".

Luxtorpeda obchodzi 10-lecie istnienia

Zespół nagrał na nowo swoją debiutancką płytę, prezentując nieznane dotąd oblicze – to Luxtorpeda w wersji elektro. Do nagrań zaproszono gości: DJ BRK, współproducenta płyty oraz sekcję dętą w składzie: Tomasz Mazur, Józef Zatwarnicki, Dominik Szeszo. Nad nowym aranżem do utworu "Wilki Dwa" czuwał Henryk "Henio" Friedrich, który stworzył bity i muzyczną oprawę.

Jednak na tym nie koniec obchodów jubileuszu zespołu. Dostojni solenizanci zagrają specjalny koncert w swoim rodzinnym Poznaniu, na którym zaprezentuję swoje największe przeboje, a także nowe utwory z wydanej w 2020 roku płyty "Anno Domini MMXX".

Zespół zaprasza na swoje urodziny do Poznania już 19 września 2021 na Skwer Play. Otwarcie bram 19:00, start 20:00.

Bilety przedsprzedaż 69zł w dniu koncertu 80zł. Możecie je kupić w wersji kolekcjonerskiej w Long Play Vinyl Shop ul. Polna 22 lub Centrum Informacji Kulturalnej w Poznaniu.

Ponadto w Kupbilecik, Ticketmaster, eBilet, Going i Empik