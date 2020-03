Łydka Grubasa zagrała koncert na YouTubie. Przyjechała policja i przerwała go z powodu koronawirusa [WIDEO]

Interwencją policji zakończył się przygotowany przez Łydkę Grubasa koncert transmitowany w serwisie YouTube. Występ był prezentem dla fanów, którzy stosują się do apelu #zostawdomu.

Kwarantanna społeczna to jedyny skuteczny sposób zapobiegania nowym infekcjom koronawirusa SARS-CoV-2. Liczba chorych w Polsce zwiększa się coraz szybciej i jeśli nie wykażemy się odpowiedzialnością, sytuacja może wymknąć się spod kontroli.

Łydka Grubasa postanowiła zagrać na YouTubie dla fanów, wynagradzając ich za stawianie oporu epidemii.

"

Z racji koronoszajsu zwracamy się do Was, posiedźcie w domu. Szanujmy zdrowie i życie innych, poza tym, im skuteczniej zareagujemy, tym szybciej załatwimy drania i wrócimy do normalności. Ale żeby nie było Wam nudno, to zrobimy to, co możemy najlepszego w tej sytuacji... Zapraszamy Was na koncert online... "