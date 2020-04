MEN zachwala globalne ocieplenie. „Mniejsze wydatki na ogrzewanie zimą”

Zanim cały świat zaczął kręcić się wokół koronawirusa, wiele uwagi poświęcono ogromnym pożarom lasów w Australii, wywołanych bezprecedensową suszą. Naukowcy szacują, że w pożodze zginąć mogło nawet miliard zwierząt.

O suszy stulecia, jaka szykuje się w Polsce, alarmują specjaliści. Brak śniegu w zimie sprawił, że zasoby wód powierzchniowych nie zostały odbudowane już drugi rok z rzędu. Oznacza to znaczne zwiększenie ryzyka pożarowego (Lasy Państwowe poinformowały 20 kwietnia 2020, że odnotowały już 2700, z czego w samym kwietniu było ich aż 2014) oraz mniejsze niż zakładane plony, co odbije się mocno na cenach żywności.

Naukowcy z całego świata są zgodni: katastrofa klimatyczna da się nam mocno we znaki, destabilizując nasz świat i sprawiając, że spore części planety staną się śmiertelnie groźne dla ludzi. Podwyższenie temperatury w obszarach okołorównikowych, gdzie notowana jest wysoka wilgotność powierza sprawi, będzie zabijać w ciągu kilku godzin.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na zagadnienia katastrofy klimatycznej ma odmienne zapatrywania. Jak można się dowiedzieć z filmu edukacyjnego dla uczniów, globalne ocieplenie przyniesie więcej pożytku, niż szkody.

MEN zachwala globalne ocieplenie. „Plony dwa razy w roku, mniejsze wydatki na ogrzewanie”

Film, zatytułowany „Życie na Ziemi”, podważa wpływ działalności człowieka na globalne ocieplenie, po czym przechodzi do wychwalania jego zalet.

W materiale padają między innymi takie stwierdzenia:

" Co ciekawe, naukowcy dostrzegają także pozytywne skutki nasilenia efektu cieplarnianego, zarówno w skali domowej, jak i globalnej. W skali budżetu domowego to m.in. mniejsze wydatki na ogrzewanie zimą. Ciekawa wydaje się też koncepcja mówiąca o tym, że z powodu nasilenia efektu cieplarnianego kolejna epoka lodowcowa może nadjeść o dziesiątki tysięcy lat później. Dzięki temu być może unikniemy głodu, upadku rolnictwa, epidemii czy gwałtownego spadku ludności. "

Z dalszej części filmu dowiadujemy się, że dzięki topnieniu lodowców organizmy morskie zyskają dostęp do łatwo przyswajalnych związków żelaza, a gospodarka dostanie wigoru dzięki łatwiejszemu dostępu do zasobów ropy ukrywanych do tej pory pod lądolodem.

Podwyższona temperatura ma doprowadzić ponadto do wydłużenia okresu wegetacji i pozwolić na dwukrotne zbieranie plonów w ciągu roku, same rośliny zaś, dzięki zwiększonemu poziomowi dwutlenku węgla w atmosferze, będą rosły bujniejsze i wypracują odporność na susze.

Materiał MEN można obejrzeć w serwisie epodreczniki.pl; nie ma możliwości osadzenia go na zewnętrznych stronach.

Dla równowagi przedstawiamy wykład, na którym prezentowane są informacje zgodne z wiedzą naukową.

Z powodu globalnego ocieplenia w Polsce coraz częściej zaczynają pojawiać się zdarzenia pogodowe, które do tej pory klasyfikowane były jako „ekstremalne”.

