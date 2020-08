Czy dzieci wrócą do szkół? Nad tym zastanawiało się wielu uczniów oraz rodziców już od jakiegoś czasu. Niestety codziennie zwiększa się liczba osób zarażonych koronawirusem. Mimo pogarszającej się sytuacji, planuje się, by dzieci wróciły do szkół.

Koronawirus: MEN zapowiedział powrót dzieci do szkół 1 września

W środę, 5 sierpnia 2020 odbyła się konferencja, podczas której szef MEN ogłosił, że planowane jest, aby 1 września rok szkolny rozpoczął się w szkołach.

" Planujemy, że 1 września rok szkolny tradycyjnie rozpocznie się w szkołach, zajęcia będą odbywały się w budynku szkolnym w salach lekcyjnych. "

Jak podaje PAP, dyrektor będzie mógł podjąć decyzję o skierowaniu części uczniów na kształcenie na odległość. Dariusz Piontkowski poinformował, że od września będę obowiązywały trzy modele nauczania w szkołach, a podstawowym modelem będzie powrót do zajęć w szkołach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Szef MEN zastrzegł, że jeśli wystąpiłyby ogniska zakażeń w danych regionach, wówczas dyrektorzy szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego będzie mógł "ograniczyć częściowo lub w znacznie większym stopniu funkcjonowanie tradycyjnego sposobu nauczania".

" Mówimy tutaj o ewentualnym modelu mieszanym, czyli takim, w którym dyrektor szkoły po pozytywnej opinii z sanepidu podejmie decyzje, że np. część dzieci, klas, grup będzie mogła nadal uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, spotykać się z nauczycielami, a część będzie jednak przechodziła na kształcenia na odległość. Jeżeli zagrożenie epidemiczne w danej placówce bądź w danej części kraju będzie jeszcze większe, wówczas przy pozytywnej opinii PIS dyrektor szkoły także przy zgodzie organu prowadzącego będzie mógł przejść całkowicie na kształcenie na odległość "

Szef MEN wyraził jednak przekonanie, że zdecydowana większość szkół będzie funkcjonować według modelu tradycyjnego i jeśli nie będzie "nadzwyczajnych wydarzeń" model ten będzie obowiązywał od 1 września.

