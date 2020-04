Nieprawdopodobnego odkrycia dokonali badacze z SOI (Instytut Oceaniczny Schmidta). Za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu o nazwie SuBastian znaleźli coś, co w pierwszej chwili uznali za pozaziemski obiekt. Jak się później okazało, było to niezwykle rzadko spotykane zwierze.

Badacze odkrywają kolejne gatunki zwierząt, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia. Niektóre bardziej przypominają obcych z filmów grozy niż jakiekolwiek znane nam stworzenia zamieszkujące Ziemię. Może nam się wydawać, że wiemy wiele o tym, co pływa w wodach lub wędruje po lądzie. Istnieje jednak wiele gatunków, o których większość ludzi nigdy nawet nie słyszała i być może nie chciałby usłyszeć.

Grupa naukowców penetrowała wody wybrzeży Australii za pomocą zdalnie sterowanych pojazdów. Gdy jeden z nich wracał na powierzchnię, grupa badaczy zobaczyła niesamowite stworzenie.

Wszyscy oniemieliśmy, gdy ujrzeliśmy to na ekranie. Cała załoga statku chciała to zobaczyć. Rurkopławy są często spotykane, jednak ten był wyjątkowo duży i wyglądał niezwykle. Napotkane stworzenie to najprawdopodobniej najdłuższe zwierzę na planecie. "