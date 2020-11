Ma trzy lata i nosi droższe ciuchy niż Ty! Poznaj najmłodszego influencera świata

Najlepszy wiek, żeby zostać influencerem? Im szybciej, tym lepiej. Najwidoczniej tak przynajmniej sądzi matka 3-letniego chłopca, który stał się gwiazdą Instagrama. Elensio Sulaj dopiero co się urodził, ale pozuje lepiej niż nie jeden model. Ma też garderobę wartą małą fortunę.

Elensio Sulaj - najmłodszy influencer świata

Jeszcze kilka lat temu nikt nie pomyślałby, że jednym z najbardziej pożądanych zawodów świata będzie osoba cykająca sobie fotki i wrzucająca je do internetu. Teraz jest to jednak coś tak oczywistego zwykli infuencerzy nie robią na nikim wrażenia. Nie to co najmłodszy infuencer świata, który ma dopiero trzy lata, a już zaskarbił sobie grono wiernych fanów na Instagramie i TikToku.

Chłopiec został nawet opisany w The Sun. Od jakiegoś czasu 25-letnia Enkeleda Sulaj z angielskiego miasta Waltham Cross pomaga swojemu synowi zostać gwiazdą internetu. Z tego powodu ubiera go w drogie markowe ciuchy. W szafie 3-latka można znaleźć ubrania od Gucciego, Burberry, Versace i Moschino. Garderoba Elensio jest warta około 10 tysięcy funtów, czyli w przybliżeniu mniej więcej 50 tysięcy złotych.

Jak widać, inwestycja w drogie ubranka dziecięce się opłaciła, bo 3-latek ma już ponad 26 tysięcy obserwatorów. Matka nauczyła go jak robić selfie, pozować, a sama zaczęła nawiązywać współpracę z promowanymi przez siebie markami. Jej zdaniem dziecko uwielbia bawić się w modela i do niczego nie jest zmuszane, tym bardziej, że naprawdę interesuje się modą.

Uwielbia, gdy robię robić mu zdjęcia, więc założyłam mu konto na Instagramie. Jest bardzo modny i ludzie uwielbiają oglądać jego fotki. Kilka filmów rozeszło się viralem i od tamtej pory wymknęło się to spod kontroli - nie możemy w to uwierzyć. Duże firmy zaczęły się ze mną kontaktować, żeby sprawdzić, czy bylibyśmy zainteresowani współpracą. Mam nadzieję, że w przyszłości to będzie jego praca, ale kiedy dorośnie, będzie mógł robić, co chce i będę go wspierać bez względu na wszystko. W tej chwili skupiamy się na tym dla niego.

Niedługo więc, na koncie 3-letniego influencera rodzina będzie mogła sporo zarobić. 32-letni ojciec chłopca również nie ma nic przeciwko, by jego syn stał się dziecięcą gwiazdą internetu.

3-Letni infuencer pod ostrzałem krytyki

Inaczej jednak na sprawę patrzą osoby, które natknęły się w sieci na konto Elensio. Zdaniem niektórych internautów, chłopiec jest za mały, by wciągać go w internet. Z tego powodu rodzice dostają niekiedy negatywne komentarze i wiadomości, w których ich metody wychowawcze są krytykowane. Matka małego modela jednak się tym nie przejmuje.

Mieliśmy kilka negatywnych komentarzy na TikToku, gdzie ludzie mówili, że nie powinnam ubierać go w te ubrania, ponieważ jest tylko dzieckiem, ale to mój wybór i mogę robić, co chcę. Lubię, gdy wygląda na bardziej dorosłego, niż jest w rzeczywistości i dopóki jest szczęśliwy, nie ma znaczenia, co myślą ludzie. Zaprzyjaźniliśmy się z tyloma ludźmi dzięki Instagramowi. Poza tym stał się najlepszym małym influencerem.

Matka została zapytana przez dziennikarzy The Sun o ulubione marki Elensio.

Kiedyś, kiedy był dzieckiem, ubierałam go w Primarku, ale teraz wolę takie sklepy jak H&M, Zara i TK Maxx - można tam znaleźć wiele designerskich okazji. Nie pozwalam mu bawić się na dworze w deszczu lub w błocie, kiedy ma na sobie markowe ubrania - do tego służą jego inne ciuchy!

Miejmy nadzieję, że 3-letni infuencer nie wyrośnie za szybko ze swoich najlepszych kreacji.