Czas leci tak szybko, że czasem trudno za nim nadążyć. Na własnej skórze przekonali się wszyscy fani kultowego filmu "Kevin sam w domu" oraz jego gwiazdora - Macaulaya Culkina. Aktor skończył właśnie 40 lat. Wielu fanów serii poczuło się staro.

Macaulay Culkin skończył 40 lat

Czy kiedy słyszycie, że coś działo się 20 lat temu, to macie wrażenie, że mowa góra o latach 80.? Jeśli na to pytanie odpowiadacie: "oczywiście, że tak!", to macie spory problem i przeżyjecie szok na wieść, że 26 sierpnia 2020 roku Macaulayowi Culkinowi stuknęła czterdziestka.

Tego typu rocznice zazwyczaj są powodem do świętowania, nie tylko samego jubilata, ale również jego wiernych fanów. Wygląda na to, że w przypadku osób, które były dziecięcymi gwiazdami, ten schemat działa w nieco inny sposób. Kiedy media ogłosiły okrągłe urodziny Culkina wielu internautów... zdało sobie sprawę, że nie są już młodzieniaszkami.

" Czuję się staro "

" To sprawi, że poczujecie się staro. Macaulay Culkin kończy dziś 40 lat! "

" Chcecie się dziś poczuć staro? "

" Szczęśliwych 40. urodzin dla Macaulaya Culkina! Aktora, który grał Kevina McCallistera w filmach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku", Milesa Russella w "Wujaszku Bucku" i chłopaka od pizzy/siebie samego w odcinku Angry Video Game Nerd, Home Alone Games with Macaulay Culkin. "

" Wszystkiego najlepszego dla 40-letniego amerykańskiego aktora Macaulaya Culkina. "

" Kiedy dowiadujesz się, że Macaulay Culkin kończy dziś 40 lat i zostały tylko 4 miesiące do Gwiazdki... "

Do życzeń dołączyło się również fanowskie konto serialu "American Horror Story", w którego 10. sezonie wystąpił bohater tego artykułu.

" Wszystkiego najlepszego dla gwiazdy 10. sezonu "American Horror Story" Macaulaya Culkina, który kończy dziś 40 lat! "

Jak widać, nawet teoretycznie radosne wieści mogą czasem człowieka zasmucić, szczególnie kiedy ma się świadomość, że lata lecą, a czasu nie da się zatrzymać. Oczywiście dołączamy się do życzeń dla aktora, który nie wygląda na swój wiek.

