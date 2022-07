Macie PlayStation Plus? To dostaniecie 50 gier Ubisoftu za darmo

Ubisoft+ Classics - nowa oferta dla użytkowników PlayStation Plus

Sony poinformowało na swoim oficjalnym blogu, że na przestrzeni kolejnych miesięcy użytkownicy PlayStation Plus Premium i Extra będą mieli dostęp do ponad 50 darmowych gier z katalogu Ubisoftu.

Jak czytamy, Ubisoft do końca roku chce dodać jeszcze ponad 20 gier do swojego bogatego już katalogu Ubisoft+ Classics. Obecnie użytkownicy PlayStation Plus Premium i Extra mają dostęp do 27 pozycji z szerokiej biblioteki Ubi, ale na przestrzeni kolejnych miesięcy liczba ma ulec znacznemu powiększeniu.

Z oficjalnego oświadczenia Ubisoft wynika:

Ubisoft+ Classics ruszyło z ofertą 27 produkcji Ubisoftu, na czele z grami Assassin's Creed Valhalla, The Division i For Honor, a także klasykami w postaci Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs oraz Werewolves Within. Planujemy jednak rozszerzyć bibliotekę do ponad 50 tytułów do końca 2022 roku.

Ubisoft potwierdził również, ze pierwsza transza nowych tytułów w ramach ich usługi Classics zadebiutuje już 19 lipca 2022 roku. Dzięki niej, użytkownicy PS+ Premium i Extra otrzymają darmowy dostęp do gier z serii Assassin's Creed - mowa o The Ezio Collection, Black Flag (wraz z dodatkiem Freedom Cry), Unity i Rogue Remastered. Nie brzmi to źle.