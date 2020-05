Macierewicz: koronawirusa należy interpretować jako zagrożenie użycia broni biologicznej

Pojawienie się koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołana przez niego pandemia to woda na młyn zwolenników teorii spiskowych. Wirus jest więc jednocześnie tajną bronią Chin wycelowaną w USA i tajną bronią USA wycelowaną w Chiny, ulubionym projektem depopulacji ludzkości Billa Gatesa, efektem działania masztów 5G oraz ma go nie być wcale i być używany tylko jako pretekst do ograniczania praw obywatelskich.

Czegoś nie rozumiecie?, coś się nie zgadza? Sięgnijcie po zestawienie, w którym pokazaliśmy najgłupsze teorie spiskowe związane z COVID-19.

Jak się okazało, teza o sztucznym pochodzeniu koronawirusa i użycia go jako broni biologicznej nie jest obca „wybitnym politykom”: powołując się na nich Antoni Macierewicz stwierdził, że pandemia może być interpretowana jako skutek ataku bronią biologiczną.

Antoni Macierewicz i pandemii COVID-19: możliwe użycie broni biologicznej

Były szef MON i twórca wielu teorii na temat przyczyn rozbicia się prezydenckiego samolotu w Smoleńsku głosił na antenie Radia Maryja, że jego zdaniem pandemia nie ma naturalnych przyczyn. Wyznanie padło podczas chwalenia Wojsk Obrony Terytorialnej i wskazania, że formacja ta powstała, żeby walczyć z wieloma różnymi zagrożeniami.

" Nie tylko militarnymi, ale też związanymi z właśnie takimi katastrofami czy atakami biologicznymi. Bo też trzeba sobie zadawać sprawę, że to, co przeżywamy, to nie jest zwykła pandemia czy epidemia. To jest jednak sytuacja, w której należy rozważać, że mamy do czynienia właśnie z zagrożeniem użycia broni biologicznej, że tak należy to interpretować "

Powołał się na tym na opinie „wybitnych polityków”, w tym Donalda Trumpa, znanego z dość niekonwencjonalnego podejścia do faktów.

" Pan prezydent Donald Trump wprost niedawno tak właśnie zdiagnozował obecną sytuację, wskazując na Chiny jako państwo odpowiedzialne za ten biologiczny atak. Broń biologiczna jest jednym z najpotworniejszych narzędzi walki. To właśnie dawny Związek Radziecki, obecna Rosja i Chiny są głównymi państwami, które tę broń kształtowały i rozwijały. "

Naukowcy są innego zdania: po przestudiowaniu genomu nie znaleźli żadnych dowodów na to, że koronawirus SARS-CoV-2 mógłby być sztucznym tworem. Na wszelki wypadek dodamy też: 5G nie wywołuje COVID-19 ani nie ugotuje nam mózgów.

