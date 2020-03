Wielu celebrytów wypowiada się w kwestii pandemii koronawirusa. Nie każdy robi to jednak umiejętnie. Królowa Popu spotkała się z miażdżącą krytyką po tym, jak opublikowała szokujące wideo niejako wychwalające obecną sytuację. Nic zresztą dziwnego, w końcu nazwanie COVID-19 "wielkim wyrównywaczem" nie mogło zostać przyjęte przychylnie.

Madonna nago w wannie nazywa koronawirusa "wielkim wyrównywaczem" [DZIWNE WIDEO]

Pandemia koronawirusa i związana z nią kwarantanna to temat często poruszany przez gwiazdy światowej sławy. Jedni przeznaczają spore sumy na walkę z wirusem, inni publikują filmiki mające na celu zachęcić ich fanów do pozostania w domach i stosowania się do środków bezpieczeństwa. Zdarzają się jednak przypadki znacznie bardziej kontrowersyjne. Pierwszym z nich była aktorka Vanessa Hudgens, dla której publikacja nagrania, w którym stwierdziła, że "wszyscy przecież kiedyś umrzemy", skończyła się falą krytyki. W jej ślady poszła teraz Madonna, która rozwścieczyła swoich fanów szokującym nagraniem.

Królowa Popu opublikowała wideo, na którym widnieje nago w wannie pełnej płatków róż. Już ten fakt wystarczył, by wywołać burzę. Jednak to słowa piosenkarki okazały się największym problemem, którego nawet jej najwięksi miłośnicy nie mogą przełknąć. Madonna nazwała bowiem koronawirusa "wielkim wyrównywaczem", wobec którego każdy z nas stał się równy. Po fali krytyki, jaka polała się w komentarzach, nagranie zostało usunięte. W internecie jednak nic nie ginie.

" COVID-19 nie liczy się z tym, jak bardzo jesteś bogaty, sławny, zabawny ani inteligentny. Nie obchodzi go gdzie mieszkasz, ile masz lat i jak niesamowite historie masz do opowiedzenia. COVID-19 to wielki wyrównywacz. To, co jest w nim tak straszne, jest też wspaniałe. Staliśmy się sobie równi na wiele sposobów. Tak jak śpiewałam w "Human Nature" - płyniemy tą samą łodzią. Jeśli ona zatonie, na dno pójdziemy wszyscy razem. "

Oburzeni internauci wytykali piosenkarce, że jest ostatnią osobą, która może mówić o równości w społeczeństwie. Komentujący zgodnie twierdzili, że bogate gwiazdy mają znacznie ułatwioną sytuację. W końcu ktoś, kogo stać na własny respirator ma znacznie większe szanse, niż "szary obywatel".

