Magda Gessler i Anna Lewandowska nominowane do "Biologicznej bzdury roku 2020"

"Właścicielka salonu piękności umieściła kilka misek z cebulą wokół swojego biznesu. Okazało się, że ani pracownicy, ani klienci nie zachorowali" - takie słowa napisała prowadząca "Kuchennych rewolucji". Za swój facebookowy wywód, Gessler została nominowana do prestiżowej nagrody "Biologicznej Bzdury Roku 2020". Razem z nią nominacje zdobyła również Anna Lewandowska, który po raz kolejny zachwalała gęsi smalec (dostała też nominacje za to samo w roku 2017).

Magda Gessler niedawno zareklamowała środki na wzmacnianie odporności, a następnie zaczęła wywód o magicznych właściwościach najbardziej polskiego warzywa, czyli cebuli:

"

Cebula. To nie żart... poczytajcie uważnie!!! To działa. Ja mam cebulę przekrojoną na pół, wbijamy w nią na widelec, posypujemy grubą solą ... Starczy na cały dzień... Jest bardzo szkodliwa, pod koniec dnia nie należy jej jeść w żadnej formie, tylko wyrzucić dobrze zamkniętą w foliową torebkę. Ważne: jest zbiorowiskiem wszystkich świństw, które latały w powietrzu... Nasza Polska jest dobra do tego celu, bardzo, bardzo ostra ... i jedzmy ją na surowo (...) w sałatkach i twarożkach / to nie sposób na odganianie wampirów.

W 1919 roku, kiedy epidemia grypy zabiła 40 milionów ludzi na świecie, w USA był lekarz, który odwiedzał farmerów, aby im pomagać. Wielu z nich niestety zaraziło się chorobą i umarło. Ale gdy ten lekarz zaszedł do domu jednego z nich i, ku jego zaskoczeniu, cała rodzina była zdrowa. Okazało się, że jego żona umieściła nieobraną cebulę w różnych pokojach w domu. Galen nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał i poprosił o obejrzenie jednej z cebul, pod mikroskopem. W rezultacie odkrył, że wirusy grypy są przyklejone do cebuli, i to uratowało tę rodzinę. "