Majka Jeżowska o głośnej imprezie urodzinowej Piaska: "Nergal wrzucił nagranie, mimo że prosiliśmy, aby nie nagrywał"

Zacznijmy od początku - 6 stycznia 2021 Andrzej Piaseczny obchodził swoje 50. urodziny. Muzyk zorganizował huczną imprezę, na którą zaprosił Nergala i Majkę Jeżowską. Na imprezie urodzinowej goście skandowali m.in. "j***ć PiS i Konfederację", a nagranie z tego zajścia w sieci umieścił Nergal. Majka Jeżowska w wywiadzie dla JastrząbPost wyznała, że muzyk Behemotha był proszony, by nie publikował tych nagrań.

Wokalistka wyjaśniła w wywiadzie, że nagranie z przekleństwami opublikowane przez Nergala pochodzi z początku imprezy, gdy goście byli trzeźwi:

Sugerują, że była to jakaś impreza patologiczna, że nie wiadomo, co się tam działo. A to był początek imprezy, gdzie wznosiliśmy toast za jubilata wspaniałym winem, które sam kupił.

Co więcej, Majka Jeżowska wyznała, że Nergal wrzucił nagranie z imprezy nie zważając na prośbę, by tego nie robił:

Oprócz tego, że była to prywatna impreza i nikt nie powinien wrzucać filmików z prywatnej imprezy do sieci, ale znając Adasia, który niczego się nie boi, i ma wszystko gdzieś, wrzucił, pomimo że prosiliśmy, aby nie nagrywał.

Na drugi dzień okazało się, że nagranie krąży po sieci i wybuchła niezła afera, bo Andrzej Piaseczny pracuje w TVP, a na wideo słychać jak jego goście krytykują polski rząd:

Ja to zobaczyłam dopiero na drugi dzień. Było tak fajnie u Andrzeja, że nikt nie patrzył w telefon. Gdybym patrzyła z nudów, to bym zobaczyła, że jestem oznaczona i bym powiedziała, co to jest. Ale ponieważ wszyscy się dobrze bawiliśmy, to dopiero zobaczyliśmy nagłówki na drugi dzień.