Majówka w czasach koronawirusa. Co możemy robić w nadchodzący długi weekend?

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam wszystkim plany. Pewnie wielu z was planowało urlopy, spotkania z przyjaciółmi i oczywiście koncerty. Już w najbliższy weekend rozpocznie się majówka, która będzie różniła się znacznie od tych, jakie pamiętamy z przeszłości. Co wolno nam robić w długi weekend?

Na pewno nie wybierzemy się na żaden koncert, które nie będą odbywać się do odwołania. Kultowy Gitarowy Rekord Guinessa, na który zjeżdżają się fani muzyki z całej Polski właśnie na początku maja został przeniesiony do internetu.

Majówka 2020: Czy będzie można wyjechać?

Chociaż od 20 kwietnia władze wprowadziły pierwszy etap rozluźniania ograniczeń dotyczących pandemii, to nadal w wielu kwestiach mamy związane ręce. W majówkę swobodnie możemy udać się do parku, lasu i przemieszczać się w celach rekreacyjnych. Oznacza to, że wyjazd za miasto jest możliwy. Podobnie z długim weekendem nad morzem czy w górach. O ile oczywiście wybierzecie się tam wyłącznie z domownikami i zachowacie odległość co najmniej 2 metrów od osób, które spotkacie.

Jednak aktualnie nie działają żadne hotele i kwatery noclegowe. Zostaną one otwarte dopiero w drugim etapie rozmrażania polskiej gospodarki. Jeśli rząd nie wprowadzi kolejnego etapu przed majówką, wyjazd będzie dla wielu bardzo utrudniony. Niemile widziane jest też korzystanie z gościnności rodziny i znajomych. Jeśli jednak mieszkacie w okolicach plaż, bez strachu o mandat możecie pójść na spacer na promenadę czy molo. Należy jednak pamiętać o obowiązkowym zasłonięciu ust i nosa przy każdym wyjściu z domu.

Majówka 2020: Co wolno robić w długi weekend majowy?

Majówka wielu z nas kojarzy się z grillowaniem. W tym roku jednak zaproszenie znajomych i rodziny na działkę czy taras jest niemożliwe. Grillować możemy wyłącznie w gronie swoich domowników, na terenie prywatnym. Nadal obowiązuje absolutny zakaz zgromadzeń.