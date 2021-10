Makabryczne odkrycie na cmentarzu. Ludzkie włosy wyrastają ze 100-letniego grobu

Joel Morrison odwiedził katolicki cmentarz Świętego Józefa w Sacramento i przez przypadek dokonał mrożącego krew w żyłach odkrycia.

Mężczyzna odkrył ludzie włosy, które "wyrastały" wprost z jednego z nagrobków. Natychmiast sfilmował swoje odkrycie i udostępnił materiał na TikTok, gdzie szybko stał się niezwykle popularny. Przerażające nagranie natychmiast wywołało falę komentarzy, a internauci prześcigali się w próbach wyjaśnienia tego makabrycznego fenomenu.

Jak twierdzi autor nagrania, kilka grobów na cmentarzu Świętego Józefa było w bardzo złym stanie i rosły drzewa i rośliny. Grobowiec z którego "wyrastały" ludzkie włosy był jednym z nich.

Kiedy pierwszy raz to zobaczyłem, byłem zszokowany – nie byłem do końca pewien, czy to, co widzę, jest prawdziwe.