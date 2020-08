Małe dzieci zakażają koronawirusem bardziej niż dorośli? Wyniki nowych badań

W szpitalu pediatrycznym w Chicago badano stężenie wirusa SARS-CoV-2 w górnej części gardła (nosogardzieli). Jak się okazało, dzieci w wieku 5 lat i młodsze, u których wystąpiły dość łagodne lub umiarkowane objawy COVID-19, mają w nosogardzieli od 10 do 100 razy więcej SARS-CoV-2 niż starsze dzieci i dorośli.

Dzieci skuteczniej przenoszą koronawirusa?

Kropelki zawierające koronawirusa opuszczają ciało dzieci, kiedy te kaszlą, kichają lub krzyczą. Biorąc pod uwagę fakt, że mają 100 razy więcej cząsteczek wirusa niż osoby dorosłe, to można założyć, że małe dzieci są skuteczniejszymi roznosicielami choroby niż dorośli.

Z kolei dzieci w wieku od 5 do 17 lat, również z łagodnymi do umiarkowanych objawami COVID-19, mają w nosogardzieli tyle samo wirusów, co dorośli w wieku 18 lat i starsi.

Zdaniem autorów badań opublikowanych na łamach JAMA (Journal of the American Medical Association), małe dzieci są mniej podatne na zakażenie COVID-19, ale prawdopodobnie wciąż powodują rozprzestrzenianie się choroby - podobnie jak w przypadku kilku innych chorób układu oddechowego.

Druga praca przedstawia wyniki śledzenia kontaktów w Trydencie, regionie autonomicznym na północy Włoch.

Z nich wynika, że dzieci były nieco mniej narażone na infekcje od dorosłych i chorowały rzadziej. Okazało się jednak, że dzieci w wieku 14 lat i młodsze przenoszą wirusa skuteczniej na inne dzieci i dorosłych niż sami dorośli.

Badanie w Trydencie wykazało również, że jego najmłodsi uczestnicy byli najskuteczniejszymi przenosicielami choroby. Tak jak wykazały badania w Chicago - im młodsze dziecko, tym wyższe stężenie SARS-CoV-2 w jego przewodach nosowych.

Zdaniem autorów w przypadku przedłużającej się i wymykającej spod kontroli epidemii otwieranie szkół byłoby zbyt niebezpieczne. Nawet jeśli dzieci są zobowiązane do trzymania rąk przy sobie, powstrzymywania się od dzielenia się zabawkami i jedzeniem oraz noszenia maseczek przez cały czas, trudno oczekiwać, że będą bezbłędnie przestrzegać zasad - a to stwarza duże zagrożenie - zwłaszcza dla nauczycieli i ich rodzin.