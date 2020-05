Małe węgorzyki tęsknią za ludźmi! ZOO prosi fanów, żeby porozmawiali z nimi na Facetime

Gdy z początkiem marca zamknięto Sumida Aquarium w Tokio, przebywające tam zwierzęta zaczęły się cieszyć ciszą i spokojem. Jednak wraz z przedłużaniem się kwarantanny ryby zaczęły się bardzo szybko odzwyczajać od ludzi.

Węgorzyki ogrodowe tęsknią za zwiedzajacymi

Największy problem stanowi grupa 300 węgorzyków ogrodowych (Heteroconger hassi), które przestały opuszczać swoje norki i wyglądają, jakby miały wpaść w depresję. Węgorzyki ogrodowe to niewielkie rybki, które na wolności żyją w Indopacyfiku. Wyglądem przypominają nasze rodzime węgorze.

Rybki długość nawet do 40 cm. Osobniki tego gatunku opanowały do perfekcji zakopywanie się w morskim dnie. Mogą w tej pozycji spędzać całe dnie, czekając na plankton, który niesie prąd morski. Zwierzątka zakopują się na dnie ogonem, tak że spokojnie mogą obserwować, co dzieje się w oceanie.

Węgorzyki ogrodowe nie znoszą samotności. Jeśli spotyka się tę niezwykłą rybę, to tylko w kilku- lub kilkunastoosobowej grupie. Nazwa pochodzi od główki zwierzątek, które noszone przez prądy wodne, przypominają falujący trawnik.

Porozmawiaj z rybą przez FaceTime i popraw jej humor!

Wesołe rybki żyją na co dzień na dnie oceanu, gdzie stale mają towarzystwo w postaci innych żyjących tam gatunków ryb i zwierząt. W swoim szklanym domu przyzwyczajone do tłumów zwiedzających często wychodziły ze swoich kryjówek i zupełnie nie przejmowały się obecnością turystów.



" Akwarium jest zamknięte od dłuższego czasu, więc zwierzęta nie widzą innych ludzi niż jego pracownicy. Ostatnio zaczynają zapominać o istnieniu ludzi. Zwłaszcza węgorzyki ogrodowe zaczęły się zakopywać w piasku i chować, gdy personel przechodzi obok ich akwarium "

– pisze Sumida Aquarium.

Władze akwarium widzą w takim zachowaniu ryb poważny problem. Obecnie nie można stwierdzić czy węgorze są zdrowe. Opiekunowie rybek mają również poważne obawy, że gdy ponownie otworzą Sumida Aquarium w Tokio, zwierzęta mogą przeżyć potężny szok na widok zwiedzających.

Aby pomóc rybom, władze akwarium postanowiły zorganizować wideokonferencję. Pomaga w tym aplikacja FaceTime.

Od 3 maja 2020 w Sumida Aquarium trwa Face Show Festiwal. Przed akwariami, w których mieszkają węgorzyki ogrodowe, pojawiło się 5 tabletów dzięki, którym można porozmawiać z maleńkimi zwierzętami przez FaceTime.

Rybkom można pomachać, zaśpiewać lub po prostu zwierzyć się z sekretów. Pracownicy akwarium proszą jednak, by do nich nie krzyczeć, bo mogą się wystraszyć.

FaceTime to zaprezentowana w 2010 roku i rozwijana przez firmę Apple aplikacja mobilna na iOS, która służy do wykonywania rozmów głosowych lub wideo za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu pozwala komunikować się z innymi osobami bez konieczności ponoszenia opłat za rozmowy telefoniczne.

