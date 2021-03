Małopolska: Mężczyzna skatował dwóch chłopców. Młodszy zmarł na miejscu

Do tragedii doszło we wsi Kozłów obok Miechowa w województwie małopolskim. W sobotę 27 marca 2021 w okolicach godziny 21:00 w mieszkaniu byłej partnerki pojawił się 40-letni mężczyzna. Kobiety nie było w domu. Drzwi otworzył mu jego 13-letni syn.

Między mężczyzną a chłopcem doszło do awantury. Nagle 40-latek zaatakował syna metalową rurką. Na miejscu był także 10-letni kolega chłopca, syn sąsiadów, którego agresor również zaczął katować. Kiedy poinformowana przez sąsiadów kobieta wróciła do domu, były konkubent rzucił się na nią i zaczął bić tym samym narzędziem.

Młodszy z chłopców zmarł na miejscu. Syn sprawcy ostał przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Jest w ciężkim stanie. Jego matkę również przewieziono do szpitala. Jak poinformował RMF FM Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji - "Ma obrażenia, ale nie zagrażają one jej życiu".

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Jest już w rękach policji

Mężczyzna został zatrzymany po nieudanej próbie ucieczki. Policja odnalazła go, gdy próbował poderżnąć sobie gardło. Funkcjonariusze udaremnili jego zamiary.

Policja i prokuratura badają okoliczności tragedii. 40-latek nie został jeszcze przesłuchany, jednak policja podejrzewa, że był pod wpływem alkoholu. Przeprowadzono badanie krwi na zawartość alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Mężczyzna, zdaniem policjantów, zachowuje się irracjonalnie. Jako pierwszy o tragedii w Małopolsce poinformował RMF FM.