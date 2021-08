Małopolska: Niesamowite zjawisko w Lanckoronie. "To nie mógł być piorun"

Lanckorona leży w Małopolsce nad rzeką Skawinka, przy międzynarodowej trasie z Cieszyna i Bielska-Białej do Krakowa. Wieś przypomina jeden, wielki skansen i co roku przyciąga rzesze turystów. To właśnie tu, w niedziele, 1 sierpnia 2021, doszło do tajemniczego zdarzenia, które spowodowało ogromną burzę w sieci.

Małopolska: Niesamowite zjawisko w Lanckoronie

Około godziny 19:00 na rynku w Lanckoronie kamera zainstalowana na budynku Izby Muzealnej zarejestrowała tajemniczy rozbłysk. Jak się okazało trwało on nienaturalnie długo.

Trwał dość długo, ponad minutę, więc to nie mógł być piorun, choć akurat zbierało się na burzę. Poświeciło, a potem w końcu tak samo nagle zniknęło. Ci, co stali przy parkingu w rynku, też to widzieli, ale nikt im potem nie wierzył

- mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" turystka, która tego dnia zwiedzała Lanckoronę.

Wydarzenie rozpaliło wyobraźnię zarówno internautów, jak i okolicznych mieszkańców. Część mieszkańców wsi twierdzi nawet, że doszło do objawienia.

Jak się okazuje, żadna ze służb nie nie interweniowała tego dnia w rejonie rynku. Nie doszło tam również do pożaru czy wybuchu. Część internautów jest przekonana, że w Lanckoronie miał miejsce cud, a kamera zarejestrowała objawienie.

Źródło: RadioZET.pl