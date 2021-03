Małopolska: Oślepiał wojskowych pilotów laserem. Grozi mu więzienie [WIDEO]

Jak informuje małopolska policja, działania żołnierzy z Balic oraz śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie doprowadziły do namierzenia mężczyzny ze Skawiny, który kierował wiązkę lasera w wojskowy śmigłowiec.

Oślepiał wojskowych pilotów laserem

Jak czytamy w komunikacie, do zdarzeń doszło w dniach 6,18 i 19 listopada 2020 roku około godziny 17 w Skawinie pod Krakowem.

Podczas przelotów szkoleniowych nad gminą Skawina, piloci śmigłowca wojskowego z Jednostki Wojskowej 4328 w Balicach poinformowali swoich przełożonych o kilkukrotnym kierowaniu w stronę śmigłowca zielonej wiązki lasera. Z relacji pilotów wynikało, że laser był za każdym razem kierowany z jednego rejonu, terenu gdzie mieściły się prywatne posesje. Dodali, że w celu uniknięcia kontaktu oczu z laserem zmuszeni byli odwracać wzrok, a nawet zmieniać kierunek lotu śmigłowca. Sprawą zajęli się śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Za oślepianie pilotów laserem stanie przed sądem

Żołnierze i policjanci rozpoczęli dochodzenie i po szczegółowej analizie zgromadzonych danych wytypowali miejsce, skąd kierowano wiązkę lasera.

5 lutego br., kilka policyjnych załóg udało się tam na przeszukania. W jednym z wytypowanych adresów, u 38-latka, stróże prawa znaleźli zawinięty w bandaż ortopedyczny i schowany w szafce z ubrankami dla dzieci laser emitujący zielone światło. Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do kierowania go w stronę śmigłowców.

Zabezpieczony laser został skierowany do badań w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W toku śledztwa wykazano, że moc urządzenia jest na tyle wysoka, że może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku w przypadku trafienia nim w oko. Zasięg lasera sięgał nawet do 10 kilometrów.

17 marca 2021 38-latek ze Skawiny usłyszał trzy zarzuty stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa śmigłowca wojskowego i zdrowia pilotów. Ostatecznie przyznał się do zarzucanych mu czynów. 22 marca 2021 skierowano przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu. Mężczyźnie grozi wysoka kara grzywny albo pozbawienie wolności do roku.

