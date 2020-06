Małpa-alkoholiczka dostała dożywocie. Zabiła człowieka i raniła 250 osób

Jakiś czas temu po ulicach jednego z indyjskich miast grasowała żądna alkoholu małpa, która prawdopodobnie zabiła swojego właściciela, a następnie zachowywała się agresywnie w stosunku do 250 osób. Udało się ją jednak schwytać. W końcu postanowiono, że resztę swego życia spędzi w samotności, zamknięta za katami.

Małpa-alkoholiczka skazana na dożywocie

Jak podaje serwis pennlive.com, w 2017 roku po indyjskim mieście Mirzapur grasowała wściekła małpa imieniem Kalua. Zwierzę było tak agresywne, że doprowadziło do śmierci swojego właściciela, a następnie wyżywało się na około 250 osobach, głównie kobietach i dzieciach. Powodem agresji był brak dostępu do alkoholu.

Małpa podbiegała do ludzi i dotkliwie ich gryzła. Na szczęście pracownicy ogrodu zoologicznego Kanpur zdołali ją pojmać i odizolować od ludzi. Po wielu miesiącach obserwacji podjęto decyzję, że agresywny samiec resztę swojego życia spędzi w osobnej klatce w zoo, ponieważ jest zbyt niebezpieczny, by przebywać w otoczeniu innych zwierząt. Sprawę w rozmowie z Business Insider skomentował doktor Mohd Nasir.

" Trzymamy go w odosobnieniu od wielu miesięcy i wkrótce dostanie oddzielną klatkę. Nie widać zmian w jego zachowaniu i zostanie tak samo bardzo agresywny, jak był do tej pory. Jest u nas od trzech lat i zadecydowaliśmy, że pozostanie uwięziony przez resztę swojego życia. "

Według doniesień mediów właściciel małpy od dawna torturował zwierzę, między innymi regularnie podając mu alkohol. Używka szybko uzależniła małpę, która stawała się agresywna, gdy nie miała dostępu do napojów wyskokowych.

To właśnie brak alkoholu miał być przyczyną śmierci mężczyzny. Zwierzę prawdopodobnie rzuciło się na opiekuna, doprowadzając do jego zgonu. Na ciele odnaleziono wiele śladów po zębach małpy. Następnie Kalua uciekł na ulice Mirzapur, by wyładować swoją złość na niewinnych przechodniach.

Plotki głoszą, że właściciel małpy był okultystą. Oprócz alkoholu miał ją karmić małpim mięsem. Są to jedynie pogłoski, co nie zmienia jednak faktu, że Kalua nie tylko reaguje na swoich pobratymców, ale również odmawia typowo małpich posiłków składających się z warzyw i owoców. Według naukowców z zoo w Kanpur na jej nieodwracalne skutki w zachowaniu miał wpływ nie tylko alkohol, ale również nieodpowiednia dieta.

