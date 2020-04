Mandat za brak maseczki. Ile wynosi kara za brak osłony ust i nosa?

Od 16 kwietnia 2020 roku w Polsce wprowadzony został obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Ma on spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 dzięki zatrzymywaniu patogenu wydychanego przez chorych.

Z treścią rozporządzenia warto się zapoznać, gdyż co prawda przewiduje ona zwolnienia i wyjątki, ale mogą one być trudne do zinterpretowania.

Przepisy warto znać tym bardziej, że sanepid wystawia bardzo surowe kary za uchybienia. W ciągu tygodnia sięgnęły one łącznie niemal 5 mln zł, a urzędnicy przyznają, że mają odgórny nakaz ratowania budżetu państwa.

Z jaką karą za brak maseczki lub części odzieży zasłaniającej usta i nos trzeba się więc liczyć?

Kara za brak maseczki. Wysokość mandatu od policji i kary administracyjnej od sanepidu

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na Twitterze informujący o tym jakie cechy powinna mieć maska, żeby była skuteczna. Resort poinformował także, jak przeprowadzać sterylizację w pralce.

Maska, maseczka, odzież lub część odzieży użyta do zakrywania ust i nosa musi ściśle przylegać do twarzy, tak by powietrze nie mogło przedostawać się przez szczeliny. Nie wydano jeszcze oficjalnego komunikatu, czy policjanci patrolujący przestrzeń publiczną będą sprawdzać tylko obecność maski, czy też zweryfikują jej prawidłowe noszenie, na wszelki wypadek trzeba przyjąć, że mandat będzie można dostać za każdy rodzaj uchybienia.

Funkcjonariusze mogą wystawić mandat o maksymalnej wysokości 500 zł; jak wykazuje praktyka, właśnie ta kwota często wpisywane jest do bloczków. Oprócz tego policjanci mogą skierować sprawę do sanepidu, który karze jeszcze dotkliwiej.

Kara administracyjna wynosi bowiem od 5000 do 30 000 zł. Teoretyczny rozrzut kwoty, jaką trzeba będzie zapłacić niestosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa jest ogromny i wynosi od kilkudziesięciu złotych w przypadku nałożenia niskiego mandatu do 30 500 zł, jeśli policja i sanepid sięgną po maksymalne stawki.

