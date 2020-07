Mandaty z fotoradaru. RPO chce zmiany prawa, żeby kierowcy nie musieli na siebie donosić

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do senackiej komisji o zmianę prawa dotyczącego karania za przekroczenie prędkości zanotowane przez fotoradar. RPO uważa, że brak możliwości skorzystania z prawa do milczenia łamie konstytucyjne prawo do obrony.

Gdy właściciel samochodu otrzyma z fotoradaru zdjęcie dokumentujące przekroczenie prędkości, ma dwa wyjścia: może wskazać osobę, która kierowała pojazdem i to na nią zostanie wystawiony mandat wraz z dosypaniem punktów karnych, albo odmówić identyfikacji jadącego i otrzymać za to grzywnę, która na dodatek ma według planów rządu znacznie wzrosnąć.

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że takie rozwiązanie łamie polską Konstytucję, w której zapisane jest prawo do obrony na każdym etapie postępowania oraz gwarancja prawa do milczenia, czyli zakaz zmuszania kogokolwiek do samooskarżenia i dostarczania dowodów przeciwko sobie.

Obecne przepisy gwarantują przychód do skarb państwa z każdego zanotowanego przez fotoradar wykroczenia, jakim jest przekroczenie prędkości. Sądy nie mogą karać, jeśli nie wiedzą kto dokładnie popełnił przestępstwo, przepisy z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń mówią więc, że „kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie” podlega karze grzywny.

Według RPO oznacza to ustawowy nakaz obciążenia samego siebie lub donoszenia na bliskich. Właściciele uwiecznionych aut często więc odmawiali wskazania kierującego, za co otrzymywali grzywnę.

Rzecznik złożył więc wniosek do senackiej komisji o nowelizację prawa w taki sposób, żeby korzystanie z prawa do zachowania milczenia nie było karane.

