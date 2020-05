Mapa 5G w Polsce. Sprawdź, czy mieszkasz przy nadajniku

5G wzbudza na całym świecie wiele kontrowersji. Wszystko przez coraz to nowe teorie spiskowe dotyczące rzekomej szkodliwego wpływu nowych częstotliwości na organizm człowieka.

Technologia stała się niezłą pożywką dla twórców teorii spiskowych, a sprawdzone naukowo fakty na temat 5G są ignorowane, nawet gdy wypowiada się na ich temat ulubieniec tłumów Elon Musk.

Doprowadza to do sytuacji, że maszty komórkowe są podpalane: sprawcy uwierzyli, że to 5G, a nie koronawirus, wywołuje COVID-19.

Niezależnie więc od tego, czy chcesz sprawdzić czy możesz już korzystać z szybkiego internetu mobilnego, czy też wolisz sprawdzić czy „budzące grozę” 5G zaczaiło się w Twoim domu, mapie zasięgu opublikowanej przez Plusa warto się przyjrzeć.

Mapa zasięgu 5G w Polsce. Sprawdź, czy sygnał dociera do twojego domu

5G uruchomiona przez Plusa, podobnie jak i sieć przygotowana przez Play, nie korzysta jeszcze z docelowych częstotliwości radiowych przeznaczonych na sieć piątej generacji. Aukcja na prawo do ich używania została odwołana przez epidemię, a procedura musi zostać rozpisana od nowa, przez co wdrożenie odbędzie się najprawdopodobniej dopiero w 2021 roku.

Operatorzy komórkowi postanowili jednak wykorzystać rozwiązania zaprojektowane dla sieci 5G na częstotliwościach wykorzystywanych przez 4G, czyli LTE.

Takie rozwiązanie nie pozwoli co prawda 5G na pełne rozwiniecie skrzydeł, poprawa w porównaniu do 4G powinna być jednak widoczna.

Szczegółowa mapa zasięgu 5G znajduje się na stronie Plusa. Rejony, na których można korzystać z nowej technologii zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

W ofercie Plusa znajdują się tyko 3 telefony zdolne do korzystania z uruchomionej sieci 5G: to modele Huawei Xs, Huawei P40 oraz Huawei P40 Pro.

Zobacz także: Huawei P40. Flagowiec z zaawansowanym aparatem, czy aparat fotograficzny z wbudowanym telefonem?