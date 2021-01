Mapy Google ujawniły anomalię na pustyni w Chinach. "Wygląda jak linie z Nazca! "

W połowie stycznia 2021 roku jeden z internautów natrafił w Mapach Google na dziwny twór. Tajemnicze znalezisko było jego zdaniem na tyle interesujące, że postanowił pokazać je na Reddicie.

Mapy Google ujawniły anomalię na pustyni w Chinach

Co to jest? Znalezione w środku pustyni w Xinjiang w Chinach (38,714389, 79,856829). W pobliżu są ślady opon, więc jest to na pewno jakieś znane miejsce.

- napisał odkrywca anomalii.

Niemal natychmiast rozgorzała dyskusja a wielu czytelników forum zaczęło po swojemu interpretować zaskakujący obraz. Sprawę zaczęły opisywać również media.

Wielu czytelników natychmiast zauważyło, że tajemniczy obiekt do złudzenia przypomina sławne geoglify wykonane na pustyni Nazca w Peru 2500 lat temu. Internauci uznali, że zgadzają się, że wygląda to jak wytrawiona linia Nazca. Nie do końca wiadomo czym jest czarny kształt na środku. Zasugerowano że jest to po prostu mały zbiornik wodny. Linie wokół ciemnego punktu wkładają się zdaniem wielu w piaskową rzeźbę ptaka.

Wygląda jak linie z Nazca! Jednak ponieważ znajduje się na pustyni Gobi, jest to coś innego. użytkownik Reddit

Słynne linie na płaskowyżu Nazca, układające się w ogromne piktogramy stanowią nadal jedną z największych zagadek ludzkości. Jak dotąd nikomu nie udało się jednoznacznie dowieść, jak i w jakim celu zostały stworzone. Tajemniczy obiekt z Map Google rozpala wyobraźnie tym bardziej w kontekście ostatnich odkryć z tego rejonu świata. W 2020 roku Peruwiańscy archeolodzy podczas prowadzenia wykopalisk w mieście Nazca, natknęli się na nowy rysunek. Ogromny kot został stworzony prawdopodobnie około 200-100 roku p.n.e.

Źródło: dailystar.co.uk

Zobacz również: Gwiezdne Dziecko: Tajemnice czaszki znalezionej w Meksyku