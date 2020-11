Marcin Dorociński jak żywy w polskim horrorze "The Medium". Zobacz zwiastun gry

"The Medium" to najnowszy projekt studia Bloober Team odpowiedzialnego za serię psychologicznych horrorów "Layers of Fear". W sieci zadebiutował zwiastun horroru, w którym jedną z głównych ról kreuje Marcin Dorociński.

Marcin Dorociński wciąż utrzymuje się na fali sukcesu "Gambitu królowej", tymczasem do sieci trafił zwiastun kolejnego intrygującego projektu z jego udziałem. Tym razem nie jest to jednak ani film, ani serial, lecz gra wideo. "The Medium" krakowskiego studia Bloober Team to psychologiczny horror, którego akcja toczy się w podwójnej rzeczywistości.

Marcin Dorociński w zwiastunie gry "The Medium"

Zwiastun gry wygląda bardzo klimatycznie i z pewnością przypadnie do gustu wszystkim fanom horrorów. Marcin Dorociński pojawia się w nim nie jako lektor, lecz "fizycznie" jako jedna z postaci. Studio Bloober Team wykorzystało do tego tę samą technologię, której użył CD Projekt Red, by powołać do życia postać graną przez Keanu Reevesa w "Cyberpunku 2077". Obok Dorocińskiego w obsadzie "The Medium" zobaczymy także Weronikę Rosati, która wciela się w główną bohaterkę gry o imieniu Marianna, będącą tytułowym medium. O postaci granej przez Marcina Dorocińskiego wciąż niewiele wiadomo, poza tym, że świetne prezentuje się w zwiastunie gry:

Oglądaj

To nie pierwsza gra wideo, w której udział wziął Marcin Dorociński. Polski gwiazdor w przeszłości użyczył głosu bohaterom "Call of Duty: Infinite Warfare" oraz "Mass Effect".

"The Medium" - fabuła i data premiery gry

Udział Dorocińskiego i Rosati to też nie jedyny polski akcent gry "The Medium". Ekipa Bloober Team osadziła akcję rozgrywki w Krakowie z lat 90. XX wieku, a dokładniej w Hotelu Cracovia. Developerzy zapowiadają, że miejsce akcji zostało idealnie odwzorowane na podstawie planów autentycznego budynku i zdjęć wykonanych przez twórców. Gracz będzie poruszał się po nim jako Marianna, która potrafi komunikować się z równoległym światem duchów. Bohaterka będzie spotykała na swej drodze nie tylko przerażające sytuacje, ale także relikty lat 90. ubiegłego stulecia.

W grze zostały zaprojektowane dwie osobne mapy dla każdego ze światów. Rozgrywka będzie trzecioosobowa. Premiera "The Medium" miała odbyć się z końcem 2020 roku, jednak w związku z pandemią koronawirusa przesunięto ją o kilka tygodni. Horror Bloober Team zadebiutuje na PC i konsolach 28 stycznia 2021 roku.