Marihuana prosto z nieba. Do nietypowego zdarzenia doszło w centrum Tel Awiwu

Jak podaje portal The Times of Israel, do nietypowego zdarzenia doszło w czwartek 3 września. Dron przelatujący nad placem Rabina w samym centrum miasta, we wczesnych godzinach popołudniowych, miał wypuścić ponad 100 przezroczystych pakunków, w których znajdował się po 2 gramy marihuany oraz wizytówka firmy The Green Drone, z danymi kontaktowymi oraz napisem: „Free Love” (pol. „Darmowa Miłość”).

Jak podają lokalne media, wydaje się, że osoby sterujące dronem, nie wzięły pod uwagę siły wiatru, wybierając moment wypuszczenia towaru, dlatego wiele z pakunków wleciało na ruchliwą ulicę Ibn Gabirol, wśród pędzących samochodów. Jak jednak możemy zobaczyć na materiale wideo, który robi już furorę w mediach społecznościowych, nie powstrzymało to przechodniów od wejścia na ulicę i zgarnięcia „darmowej próbki”.

Deszcz marihuany – zobacz nagranie z Tel Awiwu

W czwartek po południu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z akcji. Możemy zobaczyć na nim moment lotu 100 przezroczystych pakunków oraz wyprawę osoby nagrywającej, między samochodami na ulicę Ibn Gabirol, w celu zdobycia przesyłki.

Początek większej akcji

Jak podają zagraniczne serwisy, pomysłodawcy akcji za pomocą komunikatora Telegram, przy użyciu, którego można zamawiać marihuanę od firmy The Green Drone, poinformowali, że to początek większej akcji i że planują podobne działania w przyszłości. Wedle ich słów podobne atrakcje zaplanowane są raz na tydzień.

Interwencja policji

Nie wiadomo jednak czy obietnica szefów firmy zostanie spełniona, gdyż lokalna policja szybko wpadła na trop pomysłodawców. Jak podaje The Times of Israel, w przeciągu kilku godzin policja schwytała dwóch mężczyzn, odpowiedzialnych za sterowanie dronem.

W specjalnym komunikacie, rzecznik prasowy izraelskiej policji powiedział:

" „Dystrybucja podejrzanych substancji narkotycznych uznawana jest za handel groźnego narkotyku i może doprowadzić do aresztowań podejrzanych oraz wszczęciem stosownego śledztwa”. "

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że wedle prawa Izreala posiadanie do 15 g marihuany na własny użytek jest obecnie uznawane za legalne. Nielegalnym jest jednak otwarty handel substancji narkotycznych, dlatego dwóch mężczyzn – operatorów drona, może stanąć przed sądem w wyniku łamania prawa. Trudno powiedzieć w tym momencie, jak wpłynie to na pracę ich firmy. Nie można jednak nie zwrócić uwagi, że ich czwartkowy wyczyn, stanowi niezwykle skuteczny zabieg marketingowy.

