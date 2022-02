Mark Lanegan nie żyje. Muzyk zmarł w wieku 57 lat

Nie żyje Mark Lanegan. Muzyk Screaming, TreesMad Season, Queens of the Stone Age oraz Soulsavers miał 57 lat.

O śmierci jednego z najbardziej charyzmatycznych rockowych wokalistów poinformowano w mediach społecznościowych.

Mark Lanegan nie żyje

Nasz ukochany przyjaciel Mark Lanegan zmarł dziś rano w swoim domu w Killarney w Irlandii. Uwielbiany wokalista, kompozytor, pisarz i muzyk miał 57 lat, zostawił żonę Shelley. Więcej informacji na razie nie jest dostępnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym czasie.

Mark Lanegan to jeden z najbardziej energetycznych wokalistów na współczesnej rockowej scenie. Współpracował z niezliczoną ilością ważnych artystów, śpiewał między innymi w grunge'owej legendzie, formacji Screaming Trees, działał w Mad Season, pracował z Joshem Homme w Queens Of The Stone Age, wspólnie z Gregiem Dulli odpowiada za wiele piosenek The Twilight Singers oraz The Gutter Twins, ma na koncie także wspólny projekt z Isobel Campbell.

Mark Lanegan pisał również poezję i wydał dwie książki autobiograficzne.

