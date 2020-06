Mark Wahlberg dopuszczał się zbrodni nienawiści. Po latach sprawa wyszła na jaw

Jako nastolatek Wahlberg został dwukrotnie oskarżony o zbrodnie na tle rasistowskim. W 1986 roku, wówczas 15-letni chłopak wraz z przyjaciółmi rzucał kamieniami w młodsze czarnoskóre dzieci, przy okazji krzycząc "zabić czar*uchów". Wówczas dostali nakaz nauki o prawach obywatelskich.

Mark Wahlberg pod lupą za rasistowskie zbrodnie sprzed lat

Do kolejnej sytuacji doszło dwa lata później, gdy Wahlberg próbował ukraść piwo. Zaatakował wówczas dwóch wietnamskich mężczyzn, nazywając jednego z nich "wietnamskim je*anym śmieciem", uderzając go ponad metrowym kijem w głowę. Drugiego z nich uderzył w twarz, dodając kilka niewybrednych komentarzy na temat jego wyglądu.

Chociaż na początku oskarżono go o nieudaną próbę morderstwa. Potem zmieniono to na oskarżenie o... wyrażenie pogardy wobec sądu. Wahlberg przyznał się do swoich działań, a sąd skazał go na 2 lata więzienia. Został wypuszczony z więzienia w Deer Island w Bostonie po zaledwie 45 dniach odbywania kary.

Aktor przeprosił w 2015 roku za swoje zachowanie, stwierdzając w rozmowie z Associated Press:

" Spędziłem ostatnie 30 lat życia na pokazywaniu, że stałem się lepszym człowiekiem. "

Niestety, nie wszystkich to przekonało:

" Jeśli nie wiecie, czym jest biały przywilej, to Mark Wahlberg ma całą zakładkę na Wikipedii zatytułowaną "zbrodnie nienawiści" i nigdy o tym nie gadamy. "

" Mark Wahlberg rzucał kamieniami w czarnoskóre dzieci, krzycząc "Zabić czar*uchów". Pobił Wietnamczyka i dopuścił się co najmniej 5 zbrodni nienawiści. Przeprosił za to jedynie wtedy, gdy 26 lat później ubiegał się o ułaskawienie. "