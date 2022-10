Marsjanie mogli wyginąć, ponieważ na ich planecie doszło do katastrofy ekologicznej?

Z serii opowieści dziwnej treści - według nowych badań University of Arizona opublikowanych w "Nature Astronomy", na Marsie mogło istnieć proste życie, które wyginęło ze względu na zmianę klimatu.

Zmiana klimatu przyczyną śmierci Marsjan

Podczas, kiedy niektórzy naukowcy próbują ustalić, co konkretnie trzeba zrobić, żebyśmy mogli przeżyć na powierzchni Marsa, inni ostatnio wyjaśnili, że Czerwona Planeta mogła być już domem dla różnego rodzaju organizmów. Jeśli wierzyć naukowcom z University of Arizona, wspomniane kreatury wyginęły ze względu na katastrofę ekologiczną i zmianę klimatu.

W nowym artykule naukowym opublikowanym w "Nature Astronomy" dowiadujemy się, że Mars był znacznie bardziej przyjaznym miejscem jakieś cztery miliardy lat temu. Wszystko dlatego, że wówczas miał znacząco gęstszą atmosferę, co pozwoliłoby na swobodny przepływ wody, a co za tym idzie, na życie małych organizmów.

Współtwórca artykułu Regis Ferriere opowiedział w oświadczeniu prasowym:

Sądzimy, że wówczas Mars był nieco chłodniejszym miejscem od Ziemi, ale nie aż tak zimnym, jak teraz. Średnie temperatury najprawdopodobniej oscylowały w granicach kilku stopni Celsjusza powyżej zera. Więc chociaż współczesny Mars może być określony "bryłą lodu pokrytą żwirem", ten sprzed kilku miliardów lat był kamienistą planetą z dużą ilością wody, która tworzyła jeziora, rzeki, a może nawet morza i oceany.

Ferriere i jego grupa naukowców przygotowała wiele różnych eksperymentów dotyczących atmosfery Marsa i doszła do wniosku, że ta bardzo szybko uległa sporym zmianom. Na tyle prędkim, że tamtejsze organizmy nie byłyby w stanie się dostosować do zmieniającego się klimatu i jeżeli faktycznie istniały, to oznaczało dla nich katastrofę.

Inny z naukowców, Boris Sauterey wyjaśnił: