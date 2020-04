Marszałek Senatu: 10 maja w pesymistycznym scenariuszu będzie pół miliona chorych

Prawdziwa skala zagrożenia powodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2 nie jest zbyt często zdradzana przez polityków. Specjaliści epidemiolodzy i zakaźnicy tworzą modele matematyczne rozwoju epidemii, dzięki którym można sprawdzić, czy wprowadzane środki zapobiegawcze przynoszą zakładane rezultaty, czy też potrzebne są bardziej zdecydowane działania.

Na ich podstawie minister zdrowia Łukasz Szumowski mógł pochwalić się, że dzięki wprowadzeniu zakazu wychodzenia z domu bez uzasadnienia oraz ograniczenia funkcjonowania sklepów udało się zmniejszyć liczbę potwierdzonych przypadków czterokrotnie.

Z drugiej strony Jarosław Gowin zdradził, że według analiz posiadanych przez rząd epidemia będzie trwała znacznie dłużej, niż się spodziewaliśmy.

Jarosław Gowin: rząd liczy się z tym, że epidemia potrwa do wiosny 2021

Wynikami przewidywań epidemiologów podzielił się marszałek Senatu Tomasz Grodzki, tłumacząc dlaczego w Polsce nie powinno przeprowadzać się w maju wyborów prezydenckich pod żadną postacią.

Tomasz Grodzki informacje o przewidywaniach epidemiologów podał podczas wywiadu w Tok FM.

Rozmawiałem z wybitnymi zakaźnikami i epidemiologami. Oni mają wyliczenia, że w optymistycznym wariancie rozwoju epidemii 10 maja będzie 40 tys. zakażonych, a w pesymistycznym pół miliona. Zapomnijmy o jakichkolwiek wyborach To jest jedyny kraj, który zamiast walczyć z epidemią, to zajmuje się wyborami. "

Marszałek Senatu stwierdził ponadto, że podawana przez Ministerstwo Zdrowia liczba potwierdzonych przypadków może być mocno zaniżona.

"

Sprawozdawczość może kuleć, ale czy intencjonalnie, tego nie wiem. Wiadomo, że wielu krajach przyjmuje się, że liczba zakażonych jest dwu czy trzykrotnie większa. W Polsce obawiam się, że tych zakażonych może być nawet cztery czy pięć razy więcej. Jak pani porozmawia z lekarzami rodzinnymi, starymi wyjadaczami, to oni już w grudniu i na początku stycznia widzieli takie dziwne przebiegi czegoś, co brali za grypę. Suchy kaszel, gorączka. Nikt tego nie raportował, ale prawdopodobnie ten pierwszy pacjent 4 marca to jest fikcja. "