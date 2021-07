Marta Lempart na Pol'and'Rock Festival 2021. Będzie rozmawiać z Dorotą Wellman i Martą Klepką

Marta Lempart pojawi się na Pol'and'Rock Festival 2021. Aktywistka będzie gościem Doroty Wellman i Marty Klepki, które tworzą projekt Być Kobietą on Tour, który od kilku lat zrzesza kobiety na całym świecie. Spotkanie odbędzie się na Akademii Sztuk Przepięknych i zaplanowane jest na sobotę, 31 lipca, na godzinę 13:30.

Marta Lempart jest inicjatorką Czarnego Poniedziałku - pierwszego Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, który odbył się 3 października 2016 roku, czyli masowych czarnych protestów przeciw zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej.

Marta Lempart jest jedną z liderek obywatelskiej opozycji demokratycznej, współorganizatorka protestów w obronie niezależności sądownictwa, przeciw pedofilii w Kościele, w obronie praw osób z niepełnosprawnościami, uczestniczka blokad antyfaszystowskich. Jednocześnie - prawniczka, legislatorka, była dyrektorka w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współautorka ustawy o języku migowym i innych przepisów dostosowujących polskie prawo do Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i przepisów UE. Certyfikowana z zakresu tworzenia budżetu państwa w układzie zadaniowym i do pracy na wysokich stanowiskach państwowych (Ministerstwo Finansów, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej).

Akademia Sztuk Przepięknych to zapoczątkowany w 2006 roku projekt, który stwarza festiwalowej publiczności możliwość spotkań i dyskusji z wyjątkowymi gośćmi i daje możliwość wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez organizacje pozarządowej. Na przestrzeni lat zaproszenie do udziału w rozmowach przyjęli m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Dorota Masłowska, Olga Tokarczuk i Jerzy Bralczyk.

Pol'and'Rock Festival 2021: line-up

Pol'and'Rock Festival 2021 wraca do formy plenerowej i zmienia lokalizację na lotnisko Makowice - Płoty w województwie zachodniopomorskim. 27. edycja imprezy zaplanowana jest na 29-31 lipca 2021 roku.

Dotychczas organizatorzy Pol'and'Rock Festival 2021 ogłosili występy kapel Dżem, Kroke, Kapela ze Wsi Warszawa, Łydka Grubasa, Vavamuffin, TABU, Slift, Morgane Ji, Tides from Nebula, BOKKA, Jahcoustix, EABS, Łona/Webber & The Pimps, Raz Dwa Trzy, Pidżama Porno, Renata Przemyk, Kasia Kowalska i Dubioza Kolektiv. W gronie gości ASP znaleźli się Arek Jakubik, Elżbieta Dzikowska, Radek Kotarski, Andrzej Chyra, Przemek Kossakowski i ekipa "Down the road" oraz Łukasz Czepiela.