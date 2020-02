Martin Scorsese wysłał reżyserowi "Parasite'a" uroczy list po rozdaniu Oscarów. Co w nim było?

Oscary 2020 były przełomowe, ponieważ po raz pierwszy w historii produkcja zagraniczna dostała nagrodę w kategorii Najlepszy film. Chodzi oczywiście o niesamowitego "Parasite'a" w reżyserii Bonga Joon-ho. Martin Scorsese, który był jego konkurentem, postanowił wysłać mu list po rozdaniu prestiżowych nagród.

Martin Scorsese napisał list do reżysera "Parasite'a"

Południowokoreańska produkcja była hitem jeszcze przed oficjalnymi nominacjami do Oscarów. Zbierała wysokie noty od krytyków filmowych i zwykłych widzów oraz dostawała inne nagrody filmowe. Wielu kinomaniaków nie miało wątpliwości, że "Parasite" zdobędzie co najmniej jedną statuetkę Akademii Filmowej. Nie pomyli się. Film wygrał cztery Oscary.

Jak podaje The Hollywood Reporter, na ostatniej konferencji prasowej z ekipą "Paraiste'a" w Seulu, twórca filmu zdradził, że Scorsese wysłał do niego list po 92. gali rozdania Oscarów. Co napisał amerykański reżyser?

" Właśnie przeczytałem jego list. Kilka godzin temu i to był zaszczyt. Napisał, że zrobiłem kawał dobrej roboty i teraz powinienem odpocząć, ale tylko trochę, bo on i cała reszta świata czeka na mój kolejny film. "

"Parasite" pokonał "Irlandczyka" Scorsese w dwóch kategoriach - Najlepszy film i Najlepszy reżyser. Wielu znawców uważa amerykańskiego filmowca za jednego z największych przegranych Oscarów 2020, ponieważ nie dostał żadnej statuetki, a był nominowany w aż dziesięciokrotnie. "Parasite" pokonał również polskiego kandydata do nagrody - "Boże ciało" w reżyserii Jana Komasy.

