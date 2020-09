"Martwa" kobieta z Gliwic chciała opłacić rachunki. Dowiedziała się, że żyje

Emerytkę z Gliwic spotkało niemałe zaskoczenie, kiedy chciała uregulować zaległe płatności i przelewy w banku przed swoim wyjazdem za granicę. 65-latka dowiedziała się od pani w okienku, że widnieje w dokumentach jako osoba zmarła.

Sytuację Pani Wandy opisał portal Nowiny Gliwickie. Kobieta dowiedziała się, że jej konto wyświetla się pracownikom na szary kolor, a zakład ubezpieczeń zablokował jej emeryturę. Dlaczego? System twierdzi, że kobieta zmarła 27 lipca.

Mieszkanka Gliwic była przerażona informacją. W rozmowie z portalem wyznała:

"

Nogi się pode mną ugięły. W pierwszej chwili pomyślałam, że ktoś włamał mi się na konto i ukradł pieniądze. Ale tego, co usłyszałam, się nie spodziewałam. Jak to umarłam?! Przecież jestem tu, stoję, a jutro jadę do Niemiec! "