Marvel kompletnie zmienił historię Daredevila. Jak teraz wygląda geneza Człowiek bez Strachu?

Retcony - dla jednych ciekawe urozmaicenie życiorysu bardziej lub mniej znanych postaci z danego uniwersum, a dla drugich prawdziwa zmora. Oczywiście zdarzają się ciekawe rozwiązania, ale bardzo często twórcy przesadzają we wprowadzonych zmianach i zamiast tłumaczyć jakiś wątek z historii danego bohatera, jeszcze bardziej go komplikują. W komiksie "Daredevil Annual" #1 wprowadzono retcon, który może nie przypaść do gustu fanom Człowieka bez Strachu.

"Daredevil Annual" #1 - nowa geneza Daredevila

Pracując z materią, która ma prawie 60 lat trudno sobie stworzyć świeże pomysły, które angażowałby czytelników. Dlatego twócy Marvel Comics często stosują retcony. I właśnie po ten zabieg sięgnięto w nowej serii rocznego wydania "Daredevila", chociaż nie jest to klasyczny retcon, uzupełniający pewną lukę w biografii, tylko nie jako piszący ją na nowo.

Miłośnicy Spider-Mana zapewne kojarzą historię zatytułowaną "One More Day". Spidey stanął w niej przed trudnym wyborem. Musiał zawrzeć pakt z Mephisto, by ocalić życie swojej ukochanej ciotki May. W zamian za to demon zażądał usunięcia ważnego wycinka z życia Petera Parkera - ślubu z Mary Jane. Spider-Man się zgodził i Mephisto wykorzystał swoje moce, by zmienić bieg historii i zmodyfikować rzeczywistość.

Nie bez powodu opowieść zaprezentowana w "Daredevil Annual" #1, której twórcami są Chip Zdarsky, Manuel Garcia, Le Beau Underwood, Chris Mooneyham, Rachelle Rosenberg oraz Clayton Cowles, nosi ten sam tytuł. W 606. numerze "Daredevila" wprowadzono postać brata bliźniaka Matta Murdocka - Mike'a. Do życia powołał go przedstawiciel rasy Inhumans o pseudonimie Reader, który potrafił urzeczywistnić wszystko, o czym przeczytał. Traf chciał, że natknął się na zapisek dotyczący pierwszych lat funkcjonowania Daredevila. Murdock, by zatuszować swoją podwójną tożsamość, wymyślił wtedy, że ma brata bliźniaka o imieniu Mike.

Mike narodził się więc dzięki Readerowi i od razu stał się sporym problemem. Matt zdecydował jednak, by Mike pozostał przy życiu, mimo że wszedł w konszachty z kryminalistami. Po raz ostatni pokazano go w numerze 608., kiedy wstępował do gangu Hooda. W annualu "Daredevila" Mike powrócił. Nadal jest oprychem Parkera Robbinsa i dzięki temu dotarł do potężnego artefaktu zwanego Norn Stone. Kamień ma umiejętność modyfikowania rzeczywistości.

Mike, mimo wyglądu dojrzałego mężczyzny nie ma praktycznie żadnych wspomnień ze swojej przeszłości, ponieważ narodził się stosunkowo niedawno. Z tego powodu postanowił to zmienić za pomocą Norn Stone. Użył przedmiotu i nieco wpłynął na historię swojego brata.

W komiksie widzimy, jak prezentuje się zmodyfikowana przez Mike'a rzeczywistość. Okazuje się, że był obecny przy wszystkich najważniejszych wydarzeniach z dzieciństwa Matta. Wraz z nim został porzucony przez matkę. Bliźniaków wychował Jack Murdock. Zmiana historii nie wpłynęła na wypadek, w którym Matt stracił wzrok i zyskał swoje moce, ale miała znaczenie na dalsze losy Daredevila.

Okazuje się bowiem, że chłopakiem opiekował się nie tylko jego ojciec, ale również brat. Bliźniak był również obecny podczas ostatniej walki Battlin' Jacka Murdocka. Postawił nawet na niego pieniądze. Drogi braci rozeszły się, kiedy Matt postanowił zostać prawnikiem, a Mike wpadł w złe towarzystwo i stał się przestępcą.

Być może zmiana nie jest radykalna, ale jednak poważnie wpływa na genezę Człowieka bez Strachu i ponownie komplikuje jego historię. Czy będzie stała tak jak wykasowanie małżeństwa Petera Parkera i Mary Jane? A może twórcy postanowią ją odwrócić? O tym przekonamy się w kolejnych numerach "Daredevila". Póki co, zaktualizowana historia Matta Murdocka należy do kanonu i tego musimy się trzymać.

Zobacz też: "Avengers: Endgame" - czy pstryknięcie Tony'ego Starka powołało do życia nowego złoczyńcę Marvela?