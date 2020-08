Marvel ogłosił skład nowej Fantastycznej Czwórki. Czy ta wersja pojawi się w filmach?

Uniwersum komiksów Marvela zaczęło się od pierwszego numeru "Fantastic Four" z 1961 roku. Mimo że przez te wszystkie lata Pierwsza Rodzina Marvela cieszy się wśród czytelników ogromną popularnością, do tej pory nie powstał przyzwoity film o przygodach Mr. Fantastica, Invisible Woman, Human Torcha i Thinga. Marvel Studios zapowiedziało, że niebawem zobaczymy nową próbę przeniesienia tych herosów na duży ekran. Czy to możliwe, że skład będzie różnił się od tego, co znamy z klasycznych komiksów?

Fantastyczna Czwórka - nowy skład drużyny Marvela

Chociaż trzonem FF są Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm i Ben Grimm, na przestrzeni lat następowało wiele roszad personalnych w tej słynnej rodzinie superbohaterów. Koniec końców zawsze wracał oryginalny skład, ale Fantastyczna Czwórka ma wielu rezerwowych członków. W 22. numerze obecnie wydawanej serii "Fantastic Four" zaprezentowano najnowszą odsłonę teamu.

Komiks stworzony przez Dana Slotta, Paco Medinę i Seana Izaakse'ego rozgrywa się w ramach eventu "Empyre". Crossover opowiada o Imperium Kree i Skrulli oraz ataku na Ziemię kosmitów Kotati, którzy ucierpieli setki lat wcześniej przez machinacje obu walczących ze sobą od mileniów ras. Fantastyczna Czwórka pełni ważną rolę w "Empyre" i obecnie znajduje się poza orbitą Ziemi. Z tego powodu Reed Richards postanowił stworzyć zespół, który będzie zastępował FF pod ich nieobecność.

Chociaż grupa ma cyfrę 4 w nazwie od jakiegoś czasu należą do niej dwaj dodatkowi członkowie - Franklin i Valeria - potomstwo Reeda i Sue. Fantastyczne dzieciaki zostały na Ziemi i postanowiły poprosić o pomoc w walce ze złem dwóch dobrych przyjaciół FF - Spider-Mana i Wolverine'a.

Obaj herosi pełnili już kiedyś podobne stanowisko wraz z Hulkiem i Ghost Riderem, którzy też gościnnie pojawiają się w tym numerze. Stąd w kwaterze głównej Fantastic Four kostiumy drużyny, które pasują na Logana i Petera Parkera.

To prawdopodobnie nie pierwszy i nie ostatni raz, kiedy w Fantastycznej Czwórce zmienił się skład. Pytanie tylko, czy ta wersja zespołu po części nie zainspiruje twórców nadchodzącego filmu. MCU znacznie różni się od komiksowego uniwersum i często na nim jedynie bazuje. Kto wie, może twórcy zdecydują się na zupełnie inne ujęcie tej klasycznej grupy herosów, co wcale nie wyklucza pojawienia się Mr. Fantastica, Invisible Woman, Human Torcha i Thinga. W końcu w filmowym "Ant-Manie" też pojawił się Hank Pym, czyli oryginalny Ant-Man w komiksach. Pełnił on jednak rolę mentora innego herosa, który potrafił się zmniejszać do rozmiaru mrówki.

Być może twórcy z Marvel Studios postawią na inne postacie, które powołają do życia zupełnie nową Fantastyczną Czwórkę. Spider-Man już istnieje w filmowym uniwersum. X-Men, a więc zapewne również i Wolverine powoli zbliżają się do debiutu w MCU. Disney posiada też prawa do Franklina i Valerii, ale nie wykluczone, że alternatywny skład może wyglądać zupełnie inaczej.

Na razie pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość, bo póki co Marvel Studios nie ogłosiło, kiedy możemy spodziewać się nowego filmu o FF. Poza tym koronawirus skutecznie pokrzyżował plany Disneya i do tej pory nie odbyła się nawet premiera "Black Widow" - jedynej obecnie produkcji MCU, którą (miejmy nadzieję) obejrzymy w roku 2020.

Twój wymarzony skład Fantastic Four w MCU to: Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, Thing Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, H.E.R.B.I.E. Mr. Fantastic, Crystal, Human Torch, Thing Mr. Fantastic, Medusa, Human Torch, Thing Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, Thing, Nova (Frankie Raye) Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, She-Hulk Human Torch, Thing, Crystal, Ms. Marvel (Sharon Ventura) Spider-Man, Wolverine, Hulk, Ghost Rider The Thing, Human Torch, Lyja, Ant-Man (Scott Lang) Human Torch, She-Hulk, Ant-Man (Scott Lang), Namorita Human Torch, Thing, Black Panther, Storm Franklin Richards, Valeria Richards Mr. Fantastic, Invisible Woman, Thing, Doctor Doom She-Hulk, Ant-Man, Medusa, Darla Deering Future Foundation Spider-Man, Wolverine, Franklin Richards, Valeria Richards

