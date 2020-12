Marvel potwierdził, że jeden ze Strażników Galaktyki jest biseksualny

W najnowszej serii "Guardians of the Galaxy" zdradzono ciekawy szczegół z życia jednego z kosmicznych herosów. Okazało się, że jest osobą biseksualną. Czy istnieje szansa, że podobna informacja na temat seksualności bohatera padnie w nadchodzącej trzeciej części "Strażników Galaktyki"?

"Strażnicy Galaktyki" - jeden z członków grupy jest LGBT

Przez wiele lat branża rozrywkowa cierpiała z powodu braku reprezentacji postaci LGBT. Nawet jeśli pojawiali się bohaterowie nieheteronormatywni, zazwyczaj byli przedstawiani w bardzo stereotypowy sposób. Na szczęście ta sytuacja od kilku lat ulega poprawie, czego przykładem może być dziewiąty numer komiksu "Guardians of the Galaxy" autorstwa Ala Ewinga, Juana Cabala i Federico Blee.

Nowy komiks skupia się między innymi na postaci Petera Quilla lepiej znanego jako Star-Lord. Ewing postanowił zredefiniować tego herosa i na nowo opowiedzieć o jego genezie. W oficjalnym originie zaprezentowanym w najnowszej serii czytelnik może zobaczyć, jak Quill poznaje życie na tajemniczej planecie Morinus oraz odkryć wraz z nim jego seksualność.

Quill znalazł się w dziwnym mitycznym świecie po tym, jak poświęcił swoje życie w walce z Nowymi Olimpijczykami. Podczas swojego niezwykle długiego pobytu na Morinusie Peter zaprzyjaźnił się z dwoma mieszkańcami planety - Arcadią i Morsem. Po dwunastu latach wspólnych przygód okazało się, że do obojga żywi głębokie uczucia i z tego powodu trójka zdecydowała się na poliamoryczny związek.

Fot. foto: materiały promocyjne/Marvel Comics Guardians of the Galaxy #9 2020

Podczas wspólnej kąpieli Sta-Lord wyznaje swoim partnerom, że "są jego domem" po czym dochodzi do dość jednoznacznej sytuacji. Scena z dziewiątego numeru "Guardians of the Galaxy" potwierdza więc, że Peter Quill dołączył do grona postaci LGBT z komiksów Marvela.

"Strażnicy Galaktyki" - Star-Lord z filmów będzie biseksualny?

Fani zastanawiają się, jaki wpływ mała rewolucja w postaci Star-Lorda będzie miała na filmowe uniwersum Marvela. Czy bohater grany przez Chrisa Pratta również okaże się biseksualny w trzeciej części "Strażników Galaktyki"? A może James Gunn odpuści ten wątek? Póki co filmowy heros był zaangażowany jedynie w heteroseksualne wątki, co jednak nie zmienia faktu, że Quill nadal może okazać się postacią biseksualną. Na razie filmowe uniwersum kuleje pod względem reprezentacji osób LGBT, chociaż Kevin Feige zapowiedział, że w przyszłości się to zmieni.

Być może jedną z niehteronormatywnych postaci będzie Moondragon. Według plotek ta bohaterka, która w komiksach jest córką Draxa, ma pełnić ważną rolę w nadchodzącym sequelu. Czy rzeczywiście tak będzie? Dowiemy się dopiero w roku 2023, kiedy film trafi na ekrany kin.