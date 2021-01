Marvel powtórzy jedną z najgorszych historii Spider-Mana. Tym razem z Milesem Moralesem [WIDEO]

Marvel Comics planuje ponownie wywrócić życie Milesa Moralesa do góry nogami. Już niedługo drugi Spider-Man wystąpi we własnej wersji historii "Clone Saga".

Wygląda na to, że Marvel Comics powoła do życia nową wersję historii pod tytułem "Clone Saga". Tym razem przygody z klonami spotkają Milesa Moralesa - drugiego herosa posługującego się mianem Spider-Mana.

"Spider-Man" - Miles Morales dostanie własną "Clone Saga"

Lata 90. XX wieku to jeden z okresów najgorzej wspominanych przez czytelników komiksów Marvela. Seksizm, kult ciała, i przede wszystkim idiotyczne historie to największe mankamenty minionej ery. Nic dziwnego, że właśnie wtedy powstała jedna z najbardziej krytykowanych historii o Spider-Manie.

"Clone Saga" została stworzona w 1994 roku i jako sam pomysł, była niezwykle ciekawym podejściem do historii Petera Parkera. Twórcy postanowili sięgnąć po wydarzenia sprzed kilkunastu lat, by zaszokować czytelnika, sugerując, że Peter Parker jest w rzeczywistości swoim własnym klonem, z którym dawno temu nieświadomie zamienił się miejscami. Trwająca około trzech lat saga wymęczyła jednak czytelników nieprzemyślanymi rozwiązaniami fabularnymi, nagłymi zwrotami akcji i wprowadzaniem co chwila nowych postaci. Z tego powodu do dziś "Clone Saga" wspominana jest przez marvelowskich wyjadaczy z zażenowaniem.

Okazuje się jednak, że Marvel postanowił przypomnieć swoim fanom ten niesławny epizod z życia Spider-Mana i poddać go obróbce. Na Twitterze Saladina Ahmeda, który jest odpowiedzialny za scenariusz do przygód Milesa Moralesa pojawiła się zapowiedź nowej wersji "Clone Saga" z drugim Spider-Manem w roli głównej.

Scenarzysta opublikował krótką animację prezentującą logo nowej "Clone Saga". Na razie nie wiadomo, czego dokładnie będzie dotyczyć historia, ale jedno jest pewne - pojawi się w niej dużo klonów, a życie Milesa Moralesa ulegnie diametralnej zmianie.

"Clone Saga" - kiedy premiera nowej odsłony kontrowersyjnej historii Spider-Mana?

Według zapowiedzi Ahmeda pierwszy numer nowej "Clone Saga" trafi do sklepów już w kwietniu 2021 roku na kartach komiksu "Miles Morales: Spider-Man" #25. To nie pierwszy raz, kiedy sławetna historia została wzięta na warsztat przez współczesnych twórców komiksowych. Kilka lat temu Dan Slott i Jim Cheung powołali do życia historię zwaną "The Clone Conspiracy", która powracała do wątków stworzonych w "Clone Saga". Czy nowa wersja opowieści o klonach Spider-Mana również nie przypadnie czytelnikom do gustu? Przekonamy się za kilka miesięcy.