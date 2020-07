Marvel stworzył lepszą szkołę magii niż J.K. Rowling? Poznaj rozkład zajęć Akademii Doktora Strange'a

W historii popkultury istnieje wielu słynnych magów - Merlin, Harry Potter, Pan Kleks. Okazuje się jednak, że Doktor Strange ma szansę ich wszystkich pobić na głowę, tym bardziej że założył niedawno własną szkołę magii.

"Strange Academy" - Doktor Strange jak Albus Dumbledore?

Chociaż pomysł magicznej szkoły nie jest oryginalną koncepcją J.K. Rowling, to właśnie dzięki "Harry'emu Potterowi" miliony dzieciaków na całym świecie marzą, by przyleciała do nich sowa z pisanym na pergaminie listem. Jednak nie oszukujmy się. W dobie Marvela część z nich zapewne wybrałaby naukę u o wiele fajniejszej konkurencji - samego Doktora Strange'a!

W komiksie "Strange Academy", którego twórcami są Skottie Young, Humberto Ramos, Edgar Delgado oraz Clayton Cowles, mamy okazję poznać przygody młodych adeptów magii Stephena Strange'a. W pierwszym numerze serii poznaliśmy uczniów Akademii Doktora Strange'a, do których należą między innymi Doyle - nastoletni syn Dormammu czy potężna czarownica Emily Bright.

Do szkoły uczęszczają więc różne istoty, posługujące się różnymi odmianami magii. Pomimo różnic, Strange wierzy, że stworzył miejsce, w którym nadnaturalne zdolności jego uczniów, zostaną opanowane, a następnie wykorzystane w słusznym celu - obronie światów przed różnego rodzaju magicznymi zagrożeniami. Mimo mistycznej potęgi dzieciaki obowiązują takie same nudne zasady jak w innych szkołach, między innymi plan lekcji.

W drugim numerze "Strange Academy" czytelnicy mają okazję poznać, jak wygląda dzień z życia ucznia Akademii Najwyższego Czarnoksiężnika Ziemi. Pierwsza klasa ma między innymi zajęcia z Historii Starożytnych Obiektów z samym Ancient One. Przedmiotem pierwszej lekcji była Lampa Kolmycana, a zadaniem uczniów skłonienie dżinna do powrotu do artefaktu.

Doctor Voodoo zapoznał natomiast swoich podopiecznych z koncepcją zombie dzięki Wprowadzeniu do Nieumarlych. Okazuje się, że wiedza z popkultury o żywych trupach nie zawsze idzie w parze z tym, czym rzeczywiście są. Trzecia lekcja to Elementy Magii Chaosu nauczane przez mistrzynię tej dziedziny - Scarlet Witch, podczas której Doyle dowiedział się, że musi jeszcze trochę poćwiczyć poza klasą.

W żadnej szkole nie może zabraknąć WF-u. Zamiast latać na miotle, uczniowie Strange Academy po prostu robią na boisku to, co ich zwyczajni rówieśnicy. Następnie uczniowie pod okiem Magik i Damiana Hellstroma poznali podstawy piekielnych zakątków uniwersum Marvela. Karą za przeszkadzanie na zajęciach było zesłanie do samego Piekła. Po przerwie obiadowej uczniowie udali się na Magiczne Rośliny i Opiekę Nad Wyżej Rzeczonymi do specjalisty z tego zakresu - Man-Thinga.

To jednak nie koniec planu zajęć Strange Academy. Na końcu zeszytu wypisano pozostałe lekcje, między innymi Matematykę ze stworem znanym jako Rintrah, Historię Nieba i Ziemi z Sister Sarą, Infiltrowanie Bezpiecznych Magicznych Lokacji z Agathą Harkness, Zaawansowane Projekcje Astralne z Ancient One, Mikroekonomię z Senor Magico, Kreatywne Rzucanie Zaklęć z Nico Minoru, Anatomię z Zelmą Stanton, Ekonomia Sanctum z Wongiem i Mindful One, Studia Interspirytualistyczne z Shamanem oraz Języki Nekormantów z Dead Girl.

Cała seria to dość humorystyczne spojrzenie na magiczny wycinek świata Marvela. Twórcy postanowili zażartować sobie z ikonicznych lub mniej znanych postaci Marvela związanych z czarami, które zazwyczaj są ukazywane w niezwykle patetyczny sposób. Lekka, młodzieżowa historia przedstawiana w "Strange Academy" równoważy poważny ton i daje czytelnikowi, jak i bohaterom na chwilę oddechu od wielkich bitew o losy świata.

W jakim kierunku pójdzie ten nietuzinkowy komiks? Przekonamy się w kolejnych numerach.

