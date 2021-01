Marvel wyśle Punishera na emeryturę? Po wydarzeniach z Kapitolu zachęcają ich do tego fani

Marvel powinien wysłać Punishera na emeryturę?

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, sporo osób szturmujących Kapitol 6 stycznia było ubranych w ciuchy z logo Punishera. To spowodowało, że sporo osób zaczęło się zastanawiać, czy powiązanie tego bohatera z kolejnym nieprzyjemnym incydentem nie powinno skłonić Marvela do zastanowienia się nad przyszłością postaci.

W social mediach (głównie na Twitterze) zaczęły się pojawiać głosy, że Marvel powinien się chociaż odnieść do tematu łączenia postaci z kolejnymi brutalnymi sytuacjami. Niektórzy idą nawet o krok dalej, nawołując do tego, by Dom Pomysłów posłał Punishera na "emeryturę" i zaprzestać tworzenia materiałów z Frankiem Castle'em w roli głównej.

Chyba chłopaki MAGA, którzy szturmowali Kapitol zauważyli sporo czaszek Punishera na samochodach policji i pomyśleli, że chłopcy w niebieskim będą po ich stronie, jak zacznie się dziać akcja.

Castle zadebiutował w 1974 roku w jednym z komiksów z serii "The Amazing Spider-Man". Wówczas był przedstawiony jako uzbrojony po zęby złoczyńca i przeciwnik Pajączka. Od tamtego czasu się jednak wiele zmieniło i Punisher ewoluował do miana anty-bohatera. Niestety, jego wizerunek i logo coraz częściej łączone jest z aktami brutalności i przemocy w amerykańskim społeczeństwie.

Do sprawy odniósł się jeden ze scenarzystów "Punishera", Garth Ennis (również twórca serii "The Boys" i "Kaznodzieja"), który wypowiedział się dość dosadnie na temat protestujących w rozmowie z SYFY Wire. Stwierdził, że ludzie nie rozumieją tej postaci:

Mówiłem to już kilkakrotnie, ale jak widać nie działało - nikt nie chce być Punisherem. Nikt nie chce spędzać trzech turnusów na wojnie, tylko po to, by wrócić do domu ze szkłem w głowie i zobaczyć śmierć swojej całej rodziny, a potem poświęcić swoje życie zimnej, absolutnie brutalnej i bezdusznej rzeźni.

Ennis dodał, że ludzie noszący koszulki z logotypem Punishera w tym kontekście wyglądają jak "półgłówki":

Ludzie noszący te koszulki w tym kontekście okłamują samych siebie - tak samo jak policjanci, których latem na tym przyłapano. Oni chcą tylko nosić na koszulce "straszny" symbol, trochę przykozaczyć, a potem wrócić do domu i swoich żon oraz dzieci, wznawiając swoje codzienne życie. Nie myśleli nad tym zbyt długo - tak samo jak ci półgłówkowie, których widziałem w środę. Ci sami, którzy nieśli flagi USA podczas szturmowania Kapitolu.

Twórca Punishera, Gerry Conway napisał na Twitterze w 2019 roku, że funkcjonariusze zakładający koszulki z Punisherem "nie powinni pełnić swoich funkcji i zostać natychmiastowo zwolnieni ze służby":