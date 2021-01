Marvel zapowiada rewolucję. Jak Heroes Reborn zmieni uniwersum superbohaterów?

Wydawnictwo Marvel Comics w 2021 roku będzie obchodziło swoje 60-lecie. Przygody herosów ukazują się nieprzerwanie od sześciu dekad, wciąż zachwycają, inspirują oraz wciągają czytelników. Żeby jednak tak było, twórcy muszą co jakiś czas powoływać do życia wydarzenia, które wstrząsają w posadach całym komiksowym uniwersum. Wygląda na to, że jednym z takich eventów będzie Heroes Reborn.

Heroes Reborn - nowy event od Marvel Comics

Eventy komiksowe to wielkie wydarzenia, które rozgrywają się na kartach wielu serii komiksowych jednocześnie i trwają co najmniej kilka miesięcy. Na horyzoncie widać już nowy event zatytułowany Heroes Reborn. Twórcy postanowili podzielić się pierwszą zapowiedzią nowej rewolucji w świecie herosów.

W mediach społecznościowych Marvela i na profilach pracowników wydawnictwa, między innymi redaktora naczelnego C.B. Cebulskiego, pojawiło się osiem grafik przedstawiających, co czeka czytelników w 2021 roku.

Rysunki autorstwa Carlosa Pacheco, Rafaela Fontireza, Mariano Taibo i Matta Milli przedstawiają dobrze znane postacie z komiksów w zupełnie nowym wydaniu. Pierwsza grafika przedstawia niesamowitą mieszankę - Doktora Dooma złączonego w jedną postać z Juggernautem. Zbroja i zielony materiałowy kostium przeciwnika Fantastic Four została dopełniona charakterystycznym hełmem starego wroga X-Men. Posturą nowy Victor von Doom przypomina Caina Marko, ale nic dziwnego. Złoczyńca posiadł niepowstrzymaną moc, dzięki klejnotowi Cyttoraka.

Drugi obrazek przedstawia kolejny mix - tym razem dwóch postaci będących z magią za pan brat. Widzimy Scarlet Witch połączona z Enchantress - czarodziejką z Asgardu i klasyczną przeciwniczką Thora w jednej osobie. Na trzeciej grafice znajduje się Peter Parker stojący na dachu gazety Daily Bugle, który robi zdjęcie tajemniczemu herosowi - prawdopodobnie nowej wersji Spider-Mana. Bohater zdaje się mieć jednak zupełnie inny, bo zielony kostium.

Kolejna ilustracja ukazuje dwóch członków Fantastycznej Czwórki - Reeda Richardsa i Bena Grimma. Nie są jednak Mr. Fantastickiem i Thingiem, tylko pracownikami S.H.I.E.L.D. - naukowcem i agentem działającym w terenie. Piąta grafika zaskakuje jeszcze bardziej niż poprzednie i wzbudza chyba największe emocje wśród czytelników Marvela. Widzimy bowiem na nich agenta Phila Coulsona... który będzie starał się kandydować na prezydenta USA.

Widzimy te Hulka walczącego z dziwnymi stworami, prawdopodobnie na obcej planecie, o czym mówi sceneria za plecami Avengera. Pojawia się też zupełnie nowa wersja kanadyjskiej drużyny superbohaterów znanej jako Alpha Flight. Na jej czele stoi Wolverine, ale w skład grupy wchodzą również Aurora, Sasquatch, Box i Shaman, który zdaje się mieć na sobie Pelerynę Lewitacji Doktora Strange'a. Na ostatniej ilustracji znajduje się natomiast Thanos, który tym razem dzierży... pięć pierścieni Mandarina?

Heroes Reborn - o czym będzie nowy event Marvela?

Niewykluczone, że powyższe grafiki przedstawiają alternatywne wersje dobrze znanych postaci. Po Infinity Wars nastąpiło wiele zaburzeń rzeczywistości, spowodowanych przez Gamorę. Bohaterka wykorzystała Kamienie Nieskończoności, by powołać do życia wiele alternatywnych uniwersów, w których połączono niektóre postacie znane z komiksów Marvela w nowych bohaterów.

Co ciekawe nazwa eventu nie jest nowym pomysłem. Komiksy z cyklu Heroes Reborn oryginalnie ukazywały się w latach 1996-97 i kontynuowały wydarzenia ukazane w historii "Onslaught", w której zgięli Avengers, Fantastic Four i Doctor Doom zginęli w walce z potężną istotą, będącą połączeniem jaźni Professora X i Magneto. W crossoverze okazało się, że herosi wcale nie zostali zabici, tylko w ostatnim momencie przeniesieni przez Franklina Richardsa do wszechświata kieszonkowego, w którym ponownie się "narodzili". Był to swego rodzaju lekki reboot klasycznych postaci Marvela.

Czy podobnie będzie po prawie 30 latach? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.