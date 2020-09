Marvel zapowiedział powrót Thanosa. Ma do niego dojść w "Eternals"

W komiksowym świecie Marvela nie ma chyba większego złoczyńcy niż Thanos. Nie bez powodu właśnie jego wybrano jako główny antagonista filmów Marvel Studios. Szalony Tytan należy do kosmicznej rasy Eternals. Nic więc dziwnego, że powróci jako zagrożenie w nowej odsłonie serii o kosmicznych herosach.

"Eternals" - Thanos powróci w nowym komiksie Marvela

Thanos to złoczyńca, który od samego początku swojej historii związany jest ze śmiercią. Od dawna kocha fizyczne uosobienie tego konceptu, ale kilkukrotnie tracił również życie. W komiksach Domu Pomysłów jednak nikt poza wujkiem Benem nie ginie naprawdę i powrót Szalonego Tytana był tylko kwestią czasu.

Ostatnie zmartwychwstanie Thanosa zostało zaprezentowane w 6. numerze "Guardians of the Galaxy" z 2019 roku autorstwa Donny'ego Catesa i Geoffa Shawa. To było jednak jedynie preludium wielkiego powrotu. Znacznie większą rolę Thanos będzie odgrywał w najnowszej serii "Eternals" stworzonej przez Kierona Gillena i Esada Ribića. W drugim numerze przygód kosmicznych superbohaterów zobaczymy pojedynek Szalonego Tytana i lidera Eternals - Ikarisa.

Ostatnio Thanos został przywrócony do życia przez swojego brata Erosa znanego również jako Starfox. Proces zmartwychwstania nie został jednak przeprowadzony do końca, przez co złoczyńca był żywy jedynie ciałem i w dużej mierze przypominał zombie. Został zabity przez Strażników Galaktyki, ale wygląda na to, że dusza Szalonego Tytana jest wciąż żywa i niebawem powróci z zaświatów.

Oto jak prezentuje się oficjalna zapowiedź drugiego zeszytu "Eternals":

" Nowy Jork, 15 września 2020 r. - Powrót Szalonego Tytana. Po śmierci Eternals Ikaris walczy z Thanosem w sercu miasta, którym nie istnieją reguły czasu. Spektakularna bitwa zostanie ukazana w ETERNALS # 2 i ujawni monumentalną rolę, jaką Thanos odegra w tej świeżej, nowej wizji klasycznego dzieła Marvela autorstwa Jacka Kirby'ego.

ETERNALS autorstwa Kierona Gillena ("The Wicked + The Divine", |Uncanny X-Men", "Thor") i Esada Ribića ("Secret Wars", "King Thor") zabiorą czytelników w nieprzewidywalną podróż, która zmieni wszystko, co do tej pory wiedzieliście o zagadkowej grupie bohaterów. Ta przełomowa seria będzie idealnym punktem wyjścia dla wieloletnich fanów lub tych, którzy po raz pierwszy doświadczają spotkania z tymi kultowymi postaciami i na nowo zdefiniuje, co naprawdę oznacza być członkiem Eternals. "

Nadchodząca seria komiksowa jest oczywiście niebezpośrednio powiązana z nadchodzącym filmem Marvel Studios pod tytułem "Eternals". Komiksy po raz kolejny pełnią dużą rolę w promocji nadchodzącego hitu, prezentując jednocześnie czytelnikom nowe spojrzenie na klasyczną grupę istniejącą w komiksach od połowy lat 70. XX wieku.

Premiera "Eternals" #2 została zapowiedziana na grudzień 2020 roku.

