Marvel zaprezentował nowego superbohatera. Czy zadebiutuje również w filmach?

Świat Marvel Comics poszerza się nieprzerwanie od 60 lat. Co roku twórcy prezentują zupełnie nowe postacie. Jedną z nich jest Taegukgi nazwany już przez czytelników koreańskim Kapitanem Ameryką Czy zadebiutuje w jednym z nadchodzących filmów Marvela?

Taegukgi - kim jest nowy superbohater Marvel Comics?

Twórcy MCU od dawna zapowiadają, że nadchodzące filmy będą o wiele bardziej zróżnicowane pod względem różnego rodzaju mniejszości, nie tylko seksualnych, ale również etnicznych. W komiksach ten trend widać od wielu lat. Jedną z grup, która do niedawna miała bardzo nieliczne grono przedstawicieli były postacie pochodzenia azjatyckiego. Powoli się to jednak zmienia.

W ciągu kilku ostatnich lat zadebiutowało wielu bohaterów, którzy pochodzą z Azji. Ostatnio pojawiło się wielu herosów o koreańskich korzeniach, między innymi Silk, Luna Snow, Crescent czy White Fox. Cała czwórka obecnie występuje na kartach serii "Agent of Atlas". Marvel zdecydował jednak, że Korei Południowej również należy się patriotyczny bohater pokroju Kapitana Ameryki. Z tego powodu w trzecim numerze komiksu "Taskmaster" zadebiutował Taegukgi.

W serii stworzonej przez Jeda MacKaya, Allessandro Vittiego, Guru-eFX i Joe Caramangę, śledzimy losy tytułowego antybohatera, który wykorzystuje swoje nadludzkie zdolności, by oczyścić swoje imię z morderstwa byłej dyrektorki S.H.I.E.L.D. - Marii Hill. Prywatne śledztwo zawiodło Taskamastera do Korei Południowej. Tam natknął się na nowego herosa, który w zasadzie jest połączeniem Supermana z Kapitanem Ameryką.

Taegukgi jest nadludzko silny i wytrzymały oraz potrafi latać. Odziano go w biały kostium, którego dominantą jest symbol z flagi Korei Południowej. Od niego wziął zresztą swój przydomek. Taskmaster postanawia go śledzić, by dotrzeć do White Fox, która ma pewne informacje na temat sprawy Hill.

Trudno powiedzieć, czy Taegukgi to jedynie postać epizodyczna, czy może początek historii nowego superbohatera o koreańskim pochodzeniu. Marvel często tworzy postacie z różnych krajów siata oparte na tym samym kluczu, co Kapitan Ameryka. Niewykluczone, że filmowi twórcy sięgną po Taegukgiego i zobaczymy go na dużym ekranie na przykład dzięki filmowi "Shang-Chi and the Legend of Ten Rings". Istnieje też szansa, że z czasem Marvel Studios powoła do życia serial, opowiadający o przygodach grupy Agent of Atlas.

"Black Widow" - kiedy premiera?

Na razie losy filmowego świata Marvela są zależne od walki z pandemią koronawirusa. Twórcy MCU na razie posiłkują się serialami na Disney+, ale wciąż liczą, że "Black Widow" ujrzy światło dzienne na kinowym ekranie. To właśnie w tej produkcji zadebiutuje filmowa wersja Taskmastera. Fani do tej pory zastanawiają się, kim jest nowy antagonista tytulowej bohaterki. Miejmy nadzieję, że odpowiedź na to pytanie poznamy już 7 maja 2021 roku.