Marvel zdradził, którzy superbohaterowie dożyją do końca świata

Komiksy wydawnictwa Marvel ukazują się od prawie 60 lat. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni tego okresu powstała olbrzymia liczba postaci. Na nich jednak uniwersum Marvela się nie kończy, gdyż twórcy wpadli na pomysł alternatywnych wymiarów i potencjalnych przyszłości. Jedną z nich zaprezentowano w najnowszym numerze przygód Kapitan Marvel.

"Captain Marvel"#22 - którzy superbohaterowie dożyją końca świata?

Komiksy Domu Pomysłów mają to do siebie, że w ciągu dekad utworzyły ogromne multiwersum, które z roku na rok dodatkowo się poszerza. Przygody herosów nie tylko rozgrywają się w głównym wszechświecie, ale też alternatywnych światach, a często również w przyszłości. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć między innymi postapokaliptyczną rzeczywistość z komiksu "Old Man Logan" lub zobaczyć jak będzie wyglądał wszechświat, kiedy Thanos wcieli w życie swój morderczy plan.

W 22. numerze "Captain Marvel" autorstwa Kelly Thompson, Lee Garbett, Tamry Bonvillain i Claytona Cowlesa przenosimy się do dystopicznej przyszłości z roku 2052. Stałym czytelnikom komiksów Marvela zapewne przypomni ona alternatywną rzeczywistość znaną z miniserii "Captain Marvel: The End", którą w 2020 roku stworzyły Thompson i Carmen Carnero. Tym razem Carol trafia do bardzo podobnego świata, którego wizja przeraża, biorąc pod uwagę, że ludzie, którym udało się przeżyć, nie tylko muszą radzić sobie z umierającym słońcem, ale również walczyć z groźnymi potworami.

Carol Danvers postanawia pomóc mieszkańcom tego wymiaru, tym bardziej że rozpoznaje dobrze znane twarze. Kiedyś w końcu będzie musiała jednak wrócić do przeszłości, co oznacza, że obrońcami umierającej planety muszą zostać nowi bohaterowie, którym udało się przetrwać. Kim są następcy Avengers w świecie oddalonym od naszego o 32 lata?

Fantomex 5

W ostatnim numerze komiksu poznaliśmy część drużyny, którą możemy uznać za potwierdzonych członków. Jednym z bohaterów przyszłości jest Fantomex 5. Nie wykluczone jednak, że to ten sam Fantomex, którego znamy z regularnego świata ukazywanego w komiksach o X-Men. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że ktoś przejął miano dawnego bohatera, bo obecny Fantomex posługuje się imieniem John, a nie Jean-Phillipe. Biorąc pod uwagę, że większość herosów to dzieci obecnie żyjących superbohaterów, istnieje szansa, że w tym przypadku jest podobnie.

Sora

Kolejną bohaterką jest Sora - córka Forge'a i Kwannon z X-Men. Chociaż jest młoda, wychowywała się w bardzo mrocznych czasach, co widać na pierwszy rzut oka. Po rodzicach odziedziczyła nie tylko znakomite umiejętności walki, ale również posiada telepatyczne moce po matce. Może porozumiewać się za pomocą myśli na dalekie dystanse i tworzyć mentalne projekcje różnego rodzaju broni.

Gerry Drew i Spider-Woman

"Captain Marvel: The End" Carol poznała dorosłą wersję syna jej bliskiej przyjaciółki - Spider-Woman, znanej lepiej jako Jessica Drew. Gerry Drew powrócił w najnowszej serii jej przygód, podobnie zresztą jak jego nieustraszona matka, którą zastąpił w roli herosa. Chłopak stał się świetnym wojownikiem, a Jessica przejęła rolę mentorki grupy.

Emma Frost

Drugą mentorką jest inna dobrze znana postać z komiksów Marvela. Mowa o Emmie Frost, której również udało się przeżyć do czasów ostatnich tchnień Ziemi. Prawdopodobnie zrobiła to dzięki jednej ze swoich mutanckich mocy - przybrała diamentową powłokę, która chroni jej ciało. Decydując się na taki krok, całkowicie pozbawiła się jednak swoich wrodzonych zdolności telepatycznych.

Rhodes

W drużynie pojawia się też Rhodes - córka Jamesa Rhodesa, czyli War Machine'a. Co ciekawe obecnie Carol randkuje z Rhodeym, ale matką dziewczyny jest inna kobieta. Podobnie jak ojciec jest niezwykle waleczna. Nie ma jednak zbroi od Iron Mana. Posiada za to moce pochodzące z Limbo i niewyjaśnione do końca umiejętności fazowania przez obiekty stałe.

Katie Burton

Ostatnią bohaterką broniącą Ziemi jest Katie Burton - córka Black Widow i Hawkeye'a. Nic więc dziwnego, że dziewczyna ma oko jak nikt inny na świecie i świetnie posługuje się bronią strzelecką. Z tego powodu działa jako snajperka drużyny. Wygląda na to, że Katie to uosobienie najlepszych cech swoich rodziców, co czyni ją śmiertelnie niebezpieczną.

Którym herosom Marvela udało się dożyć roku 2053? Na końcu numeru pojawił się Luke Cage i wspomniano o Magik, ale na wieści o reszcie bohaterów, będziemy musieli poczekać do kolejnego zeszyt z przygodami Kapitan Marvel.

Czytasz komiksy Marvela? Tak Nie

Zobacz też: Hulk przeżył koniec świata. Wszystko dzięki dziwacznemu złoczyńcy Marvela