Marvel's Avengers - mechanika, customizacja postaci i umiejętności herosów w nowej zapowiedzi gry [WIDEO]

Któż z nas nie chciałby się chociaż przez chwilę poczuć jak jeden z superbohaterów Marvela. Nadchodząca gra wideo Marvel's Avengers da nam taką możliwość. Jak jednak będzie wyglądała rozgrywka? Twórcy zaprezentowali nowe wideo, w którym zdradzają tajniki wyczekiwanego tytułu.

Marvel's Avengers - nowa zapowiedź gry o herosach Marvela

Poprzednie zwiastuny wprowadzały do fabuły gry i prezentowały podstawowe postaci, w które będą mogli wcielić się gracze. Nie zabrakło też kilku materiałów gameplay'owych. Osoby czekające na ten tytuł zastanawiały się jednak, jak prezentować się będą elementy rozbudowy i ulepszania członków Avengers.

Z pomocą przyszedł serwis IGN, który zaprezentował w sieci kilkuminutowe wideo, wprowadzające w tajniki mechaniki Marvel's Avengers.

Jak widać na załączonym obrazku, duży nacisk zostanie położony na upgrade'owanie ekwipunku bohatera. Gracze będą mogli wykupić dodatkowe elementy zbroi Iron Mana, rynsztunku Thora, Kapitana Ameryki, czy Black Widow, co przełoży się na moc danej postaci, a tym samym na rozgrywkę. Osobnym elementem związanym ze strojami są dodatkowe skórki, które można odblokować. Twórcy czerpali z bogatej historii Marvel Comics, dając fanom Domu Pomysłów tak nietypowe odsłony znanych bohaterów, jak chociażby Joe Fixit - gangsterskie wcielenie Hulka.

Chociaż Marvel's Avengers skupia się na akcji i efektownych pojedynkach z superzłoczyńcami, nie zabraknie też elementów RPG. Gracze będą mogli rozwijać swoje postacie i odblokowywać oraz usprawniać kolejne ich umiejętności. Oznacza to, że rozgrywka jest dość zróżnicowana. Ważny element fabuły stanowi postać Kamali Khan, lepiej znanej jako Ms. Marvel - młodej fanki Avengers, która również została zapowiedziana jako grywalna postać.

Akcja gry zaczyna się w San Francisco podczas A-Day - święta ku czci Avengers. Niestety podczas imprezy dochodzi do wypadku, w którym bierze pojazd herosów, napędzany eksperymentalnym źródłem energii. Wybucha katastrofa, a wina za jej skutki spada na Avengers. Okryci złą sławą herosi rozwiązują grupę i wkrótce ich miejsce zajmuje tajemnicza organizacja AIM, która ma oczywiście niecne zamiary. Mijają lata, ale szczęście młoda Kamala Khan jest nadal lojalna swoim bohaterom z dzieciństwa. Obdarzona metamorficznymi mocami, postanawia wszcząć śledztwo, by oczyścić imię Avengers.

Marvel's Avengers - kiedy premiera?

Za grę odpowiadają studia Marvel Entertainment i Square Enix we współpracy z Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Nixxes Software oraz Crystal Northwest. Marvel's Avengers trafi na konsolę PlayStation 4 oraz Xbox One, a także na komputery PC i Goolge Stadia. Data premiery tytułu to 4 września 2020 roku.

