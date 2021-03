Maryja "padła ofiarą" konserwatora zabytków? "Teraz w ogóle nie przypomina Matki Boskiej sprzed renowacji"

Jak donosi serwis wadowice.naszemiasto.pl w sołectwie Miejsce (pow. wadowicki, gmina Spytkowice) stała figura Maryi, pod którą od lat modlili się okoliczni mieszkańcy. Wybudowana została na początku 20. wieku.

Z biegiem lat figura ulegała coraz większemu zniszczeniu i pomimo amatorskich prób ratowania rzeźby z roku na rok wyglądała coraz gorzej. Właściciel postanowił więc poprosić o pomoc specjalistę do spraw renowacji zabytków.

Konserwatorzy-partacze zniszczyli kolejny obraz. Zobacz, co zrobili "Maryi Niepokalanie Poczętej"

Konserwator przywrócił figurze detale stroju, wianek i oryginalne barwy. Niestey gdy rzeźba wróciła do właściciela, rozpętała się burza. Mężczyzna nie zaakceptował nowego wizerunku Maryi.

Kolorystycznie jak i wyglądem nie przypomina figury, która mieliśmy. Oryginał figury nie miał wianka na głowie. A teraz w ogóle nie przypomina Matki Boskiej sprzed renowacji. Jest to obraza w ten sposób dla rodziny. Jeżeli ludzie odpowiedzialni za remont figury chcieli wprowadzać zmiany, to mogli poinformować o tym właściciela. Nie wiem, co wykształceni ludzie po ASP sobie pomyśleli, żeby tak zbezcześcić piękno, które pradziadkowie stworzyli.