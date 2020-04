Maseczki nie będą już osiągać horrendalnych cen w Polsce. Ministerstwo wyda rozporządzenie

Już na początku trwania pandemii koronwirusa, przedsiębiorcy szukali sposobów, aby dorobić się na panice i strachu, który pojawił się wśród społeczeństwa. Serwisy takie jak Allegro czy olx zalały oferty sprzedaży maseczek ochronnych. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie ceny. Produkty, których cena zwykle nie przekraczała kilku złotych, zaczęły osiągać wartości dwu, a nawet trzycyfrowe.

Maseczki nie będą już osiągać wysokich cen

Doszło do interwencji premiera, który zabronił sprzedaży maseczek, żelów antybakteryjnych i środków do dezynfekcji za pośrednictwem popularnych serwisów. Jednak przepis nie wystarczył, a handel środkami niezbędnymi do funkcjonowania w dobie koronawirusa dalej kwitnie także w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju postanowiło wydać rozporządzenie, w którym zostanie ustalona maksymalna cena maseczek ochronnych. Resort jest urpawniony do zastosowania takiego rozwiązania dzięki nowelizacji tarczy antykryzysowej.

Dokument będzie dość skomplikowany ze względu na różne rodzaje maseczek. Istnieją zwykłe, bawełniane, jednorazowe, chirurgiczne, smogowe i wiele innych. Jak czytamy na rmf24.pl, rozporządzenie będzie dotyczyło głównie specjalistycznego sprzętu, bo jego cena niebezpiecznie rośnie. Co więcej, ustalono, że cena maksymalna będzie na razie dość wysoka, a z czasem zostanie obniżona. Jest to zabieg, który ma na celu uniemożliwić windowanie cen nieuczciwym sprzedawcom. Władze w żaden sposób nie chcą uderzyć w producentów.

Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych obowiązuje w Polsce od 16 kwietnia 2020 roku. Twarz zgodnie z przepisami możemy zakrywać nie tylko za pomocą maseczek, ale też apaszek czy szalików.