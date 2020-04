Maseczki po 1,60 zł w Żabce. Sieć i franczyzobiorcy zrezygnowali z zysku

Nakaz zakrywania ust o nosa w miejscach publicznych to kolejny etap walki z epidemią. Koronawirus SARS-CoV-2 może być już tak częsty, że Ministerstwo Zdrowia za zasadne uznało noszenia maseczek i innych osłon twarzy przez każdego. W ten sposób, jeśli jesteśmy chorzy i przechodzimy COVID-19 bezobjawowo, zmniejszamy ryzyko zarażenia osób, z którymi wchodzimy w bliski kontakt.

Treść projektu rozporządzenia wchodzącego w życie 16 kwietnia 2020 resort opublikował z wyprzedzeniem, dzięki czemu mogliśmy dowiedzieć się kilku ciekawych informacji związanych nie tylko z samym nakazem, lecz także z luzowaniem obecnie obowiązujących obostrzeń.

Obowiązek zakrywania ust i nosa zapowiedziano jeszcze przez Wielkanocą, jednak na zaopatrzenie się w maseczki mieliśmy raptem dwa dni robocze. Zwiększony popyt i mniejsza niż zazwyczaj podaż (maseczki wykupywane są u producentów na pniu przez zamawiających z całego świata) zaowocowało wysokimi cenami środków ochronnych, sięgającymi nawet więcej niż 20 zł za sztukę.

Żabka, która ściągnęła do Polski 8 mln maseczek, stwierdziła że zdrowie jest bezcenne i postanowiła sprzedać cały zapas w cenie 1,61 zł za sztukę, pokrywającą tylko koszt zakupu i transportu z Chin.

Tanie maski w Żabce. Od kiedy można kupić?

Maseczki trafiły do części sklepów sieci Żabka 15 kwietnia 2020 roku; 16 kwietnia 2020 mają już być dostępne w każdej placówce.

" Maseczki przeznaczone są dla osób dorosłych i są zgodne z normą EN149. Stanowią wyrób niemedyczny przeznaczony do ochrony osobistej, jako wsparcie bezpieczeństwa. Cena za sztukę wynosi poniżej 1,62 zł przy zakupie opakowania zawierającego 10 sztuk. Odpowiada ona kosztowi zakupu maseczek oraz ich dostawy do Polski. Tym samym maseczki sprzedawane są bez marży. Aby zapobiec potencjalnym spekulacjom wywołanym najniższą ceną na rynku, sieć zwróciła się do franczyzobiorców o szczególną uwagę przy sprzedaży maseczek i wprowadziła zasadę limitu jednej paczki z maseczkami dla każdego klienta. "

Żabka, podobnie jak rząd, wykorzystała do transportu produktów specjalnie wynajęty samolot. W przypadku sieci sklepów był to Boeing 747-400 JumboJet, który wylądował w Warszawie 10 kwietnia 2020 roku. Od tej daty trwało załatwianie formalności niezbędnych do dopuszczenia maseczek do sprzedaży w naszym kraju.

Tomasz Suchański, Prezes zarządu firmy Żabka Polska, tłumaczy zapewnienie wyraźnie niższej niż u konkurencji ceny chęcią zapewnienia nam wszystkim bezpieczeństwa.

" W naszym przekonaniu każdy powinien mieć możliwość nabycia maseczki ochronnej w jak najniższej cenie. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o dystrybucji maseczek bez zysku, w cenie która odzwierciedla koszty zakupu i transportu. Dołączyli do nas franczyzobiorcy, akceptując rezygnację z marży również po ich stronie. Wiemy, że nie zaspokoimy całego popytu, ale przygotowujemy już kolejne dostawy, by każdy mógł chronić siebie i swoich najbliższych. "

Sprzedawane przez Żabkę maseczki są jednorazowe; sieć zapowiedziała już zamówienie kolejnej transzy produktów, która trafi do sprzedaży w przeciągu kilkunastu dni.

